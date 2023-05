Rafael Nadal sigue sin recuperarse de la lesión y dio un importante anuncio

Rafael Nadal anunció hoy que no podrá estar en el Masters 1000 de Roma por la lesión que arrastra en el psoas ilíaco desde el Abierto de Australia.

«¡Hola a todos! Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos», expresó Nadal en un video en sus redes sociales.

«A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando. Un abrazo a todos», completó el español, que no juega hace cuatro meses en el circuito profesional.

Luego de bajarse de Montecarlo, del Conde de Godó en Barcelona y del Masters 1000 de Madrid, el zurdo exnúmero 1 (actual 14° del ranking ATP) tampoco podrá estar presente en el Foro Itálico, en uno de los últimos torneos importantes de la gira sobre polvo de ladrillo.

¡Hola a todos!

Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 5, 2023

El objetivo primordial de Nadal sigue siendo jugar en Roland Garros (del 28 de mayo al 11 de junio), donde buscará su 15º título y el número 23 de Grand Slam.