Rosario Jurado, de Roca a ganar en Nacional en Salta y hacer historia

La joven tenista roquense, de apenas 9 años, se quedó con el título de su categoría el fin de semana en el certamen realizado en la provincia norteña. Rosario Jurado extendió su racha positiva en Salta, donde obtuvo el Nacional sin perder un solo set y con una autoridad asombrosa.

Si bien no es el primer logro de la deportista rionegrina, sus números no dejan de sorprender. El buen ranking que ostenta le permitió arrancar en la zona de definición del cuadro principal y logró cuatro victorias seguidas para consagrarse campeona nacional de sub 10.

Partió como séptima preclasificada y comenzó con un doble 6-3 sobre Aguirre Ramos. En la siguiente instancia hizo lo propio ante Delfina Koch (séptima preclasificada) por el mismo marcador y luego despachó a Juana Bouvilla en semifinales por 6-4 y 6-2.

Finalmente, la definición la encontró sólida nuevamente para superar a Margarita Ubiedo por 6-4 y 6-3. El título en el Nacional significa un hito para el tenis roquense y rionegrino.

Junto a su entrenador, Federico San Martín, vivió un gran fin de semana y promete seguir creciendo en su vida deportiva. Además de ser dominante en su categoría (sub 10) también está entre las 10 mejores de la sub 12, donde ya ha logrado victorias resonantes.