Schwartzman y Francisco Cerúndolo afrontan su primer partido en el Masters 1000 de Montreal

Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo debutarán hoy en el Masters 1000 de tenis de Montreal, en Canadá, un certamen que reparte premios por 6.573.000 dólares y que se enmarca como una suerte de prólogo para el US Open, a celebrarse en dos semanas.

Schwartzman, quien está en el lugar 15 en el ranking mundial ATP y es duodécimo cabeza de serie, se enfrentará cerca de las 19.30 al español Alejandro Davidovich Fokina, un rival que aparece como de mucho cuidado.

El más grande los hermanos Cerúndolo, quien se encuentra en el lugar 25 del listado de la ATP y tal vez en el mejor momento de su campaña deportiva, asumirá no antes de las 13 un riesgoso compromiso ante el ruso Karen Khachanov, por lo que tendrá que jugar en gran nivel para poder sacar adelante el examen.

Mañana se producirá el estreno Sebastián Báez, ubicado 31 en el ranking mundial, quien se medirá ante el australiano Nick Kyrgios, último finalista de Wimbledon. En caso de ganar, el tenista de San Martín, campeón este año en el ATP 250 de Estoril, se medirá en segunda vuelta con el número uno del planeta, el ruso Daniil Medvedev.

El tradicional no contará con la presencia de Novak Djokovic, quien no está vacunado contra el Coronavirus y no pudo ingresar a Canadá debido a las políticas sanitarias, ni tampoco con la de Rafael Nadal, quien días atrás se dio de baja por una nueva lesión.

“Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere”, explicó el ex número uno del mundo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Hace cuatro días que empecé a entrenar el servicio y luego del entrenamiento tuve una pequeña molestia. por lo que decidimos no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar”, completó Nadal para explicar su ausencia en el certamen canadiense, donde ganó cinco veces en su campaña.