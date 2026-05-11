Thiago Tirante le ganó a Flavio Cobolli y sigue a paso firme en el Masters 1000 de Roma

Thiago Tirante pasó a octavos de final en el Masters 1000 de Roma. (Foto: AFP)

En otra actuación brillante, Thiago Tirante fue torazo en rodeo ajeno y eliminó al italiano Flavio Cobolli en el Masters 1000 de Roma.

El argentino se impuso por 6-3 y 6-4 en una hora y 18 minutos de juego y avanzó a los octavos de final donde enfrentará al ruso Daniil Medvedev.

El platense logró uno de los mejores triunfos de su carrera ante el 12° del mundo (10° preclasificado) que además era local. Jugó un gran partido con mucha potencia en su saque y en su drive.

¡EL TENIS DE THIAGO AGUSTÍN TIRANTE ESTÁ EN LOS OCTAVOS DE FINAL DE #ROMA! 🔥🇦🇷



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Tirante vive un gran momento y ya lo había demostrado en el Masters 1000 de Madrid donde eliminó al 18° Tommy Paul. En Roma, venía de dejar afuera al 19°, Cameron Norrie. Este año, también superó a Ben Shelton (9°), en el ATP de Houston donde llegó a semifinales.

Con estos triunfos, se aseguró subir al 54° puesto del ránking, la mejor ubicación de su carrera. El argentino arrancó el año fuera del Top 100.

Es el único tenista nacional en octavos ya que más temprano perdió Mariano Navone contra el serbio Hamad Medjedovic que lo derrotó por 4-6, 6-3 y 6-4.