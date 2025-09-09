Tras ganar el US Open en dobles, Zeballos se sumó al equipo argentino de Copa Davis

El argentino Horacio Zeballos vivió un momento inolvidable al sumarse al equipo de Copa Davis, ya que todos sus compañeros lo recibieron con una ovación y al grito de ¡Dale campeón! por haberse consagrado en el dobles del US Open junto a Marcel Granollers.

La gran alegría del capitán, Javier Frana, y de sus compañeros, en la concentración del equipo, no fue solo por el título logrado en Flushing Meadows, sino por el compromiso, la garra y esa energía ganadora que Zeballos aporta en los entrenamientos y en cada convocatoria. Su logro no solo suma medallas, también refuerza el espíritu del seleccionado nacional.

Así lo recibió el equipo 🤗 https://t.co/ce2xCVPtki pic.twitter.com/bWmcTPolOY — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 9, 2025

Argentina enfrentará a los Países Bajos el viernes 12 y el sábado 13, a partir de las 9, con televisación de TyC Sports y DSports. El equipo está conformado por Francisco Cerúndolo,Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Los partidos se disputarán en el Martini Plaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, una ciudad de 240.000 habitantes que se encuentra a 180 kilómetros de Amsterdam, la capital del país.

El único enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos ocurrió en la primera ronda de 2009, cuando el elenco nacional se impuso por un contundente 5-0 en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca.

El equipo neerlandés no contará con su mejor jugador, Tallon Griekspoor (32° del ranking ATP), para el enfrentamiento que se disputará este fin de semana.

El ganador del cruce, previsto al mejor de cinco puntos, se clasificará para pelear por el título en el Final 8 que tendrá lugar en Bologna, Italia, del 18 al 23 de noviembre.