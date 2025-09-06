Horacio Zeballos hizo historia y se consagró campeón en el dobles del US Open junto a Granollers

El argentino Horacio Zeballos logró una remontada histórica junto al español Marcel Granollers para terminar gritando campeón en el dobles del Abierto de Estados Unidos Open.

La pareja integrada por el marplatense y el catalán remontó un partido impresionante ante los británicos Joel Salisbury-Neal Skupski para vencerlos en tres parciales por 3-6 7-6(4) 7-5.

Porque Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron campeones de #USOpen pic.twitter.com/2zcVpdLEBi — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 6, 2025

La pareja británica se quedó con el primer parcial por 6-3, pero Zeballos y Granollers remontaron para quedarse con el segundo set por 7-6. Todo se definió en el tercer capítulo.

En el último set, Zeballos y Granolers levantaron tres championship points para extender el juego. En el game siguiente le quebraron el saque a Skupski y quedaron a un paso de consagrarse. Finalmente, el argentino y el español no perdonaron: se impusieron por 7-5 y se consagraron campeones del US Open.

El zurdo de 40 años logró su segundo título de Grand Slam en dobles tras haber alzado el trofeo en Roland Garros en junio de este año junto a Granollers y derrotando también a los ingleses Salisbury y Skupski en la final.

🧡 Roland Garros

💙 US Open



🇪🇸 Marcel Granollers y 🇦🇷 Horacio Zeballos levantan en Nueva York su segunda 🏆 de Grand Slam de la temporada 2025.@usopen | #USOpen pic.twitter.com/jJdgO2gf9m — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 6, 2025

Cebolla se tomó revancha de la final perdida en Nueva York en 2019 junto a Granollers cuando cayeron en el partido decisivo ante los colombianos Cabal-Farah en sets corridos.

Final con historia y sabor a revancha

El choque entre Zeballos-Granollers y Salisbury-Skupski ya es un clásico del circuito. Este año, el argentino y el español se impusieron en la final de Roland Garros, y ahora aumentaron su racha positiva en Nueva York.

Después de la final de dobles, el marplatense volará hacia Países Bajos para sumarse al equipo argentino de Copa Davis que jugará la serie ante el local en Groningen, por un lugar en el Final 8 de noviembre.