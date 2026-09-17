Tiene apenas 16 años y es la atleta argentina con más medallas de los Juegos Suramericanos

Empezó a nadar a los 6 años, en la localidad bonaerense de San Martín.

Tiene apenas 16 años y es la atleta con mayor cantidad de medallas para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, lo que transforma su presente deportivo en una ilusión a futuro.

Cecilia Dieleke, oriunda de San Martín, provincia de Buenos Aires, concluyó su participación en la competición continental con un total de siete medallas: tres Oros, tres Platas y un Bronce, tras disputar siete pruebas de natación. Dicho récord la transforma en la deportista argentina más galardonada hasta el momento.

La joven, que desde los 13 años forma parte de la Selección Argentina, completó el siguiente desglose: oro en 100 metros espalda, oro en el 4×100 combinado femenino, oro en 50 metros espalda, plata en el 4×100 combinado mixto, plata en 200 metros espalda, plata en el 4×100 libre femenino, y bronce en el 4×200 libre femenino.

¡¡ARGENTINA NUEVAMENTE EN LO MÁS ALTO DEL PODIO EN NATACIÓN!! Cecilia Dieleke empató con la brasileña Etiene De Madeiros y ambas se quedaron con la Medalla de Oro en 50m espalda. Con un tiempo de 28s38 compartieron el récord de competencia y la argentina logró el récord argentino… pic.twitter.com/OTL2i1zU8Y — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026

Dieleke nació el 8 de octubre de 2009. Empezó a nadar a los 6 años, cuando sus padres la anotaron en la colonia del club SAGVB, donde llegaba con el simple objetivo de pasar el tiempo y gastar energía.

Su siguiente paso fue la escuelita de natación del club, donde comenzó a participar en certámenes municipales y, luego, metropolitanos. Sus buenos desempeños la llevaron, a los 9 años, a formar parte de su primera competencia nacional.

🗣️ "ESTOY FELIZ POR HABER VIVIDO ESTE TORNEO TAN IMPORTANTE Y HABERLO DISFRUTADO TANTO" 👏



🥇🥈🥉 Con tan solo 16 años, Cecilia Dileke fue una de las grandes exponentes de la delegación argentina, aportando 7 preseas en natación.



¡FELICITACIONES, CECI! 👏 pic.twitter.com/FN0cwhGTEa September 16, 2026

Por si fuese poco el logro en cuestión, la nadadora de 16 años consiguió además en Santa Fe 2026 establecer un nuevo logro en los 50 metros espalda, con una marca de 28.38: récord de los Juegos ODESUR y récord argentino juvenil, compartiendo el primer puesto con la brasileña Etiene de Medeiros.

En diálogo con TyC Sports, Dieleke comentó: «Estoy muy feliz, muy contenta de poder escuchar el himno y que todos puedan escucharlo. La sensación que se siente ahí adentro no la cambio por nada«.

Con esta actuación, la nadadora ya se enfoca en si siguiente objetivo, nada menos que los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, el certamen donde en 2018 otra nadadora argentina, Delfina Pignatiello, se había convertido en la gran referente de su generación con dos medallas de Oro.