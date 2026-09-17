La actividad se enfrió en el segundo trimestre del 2026 y el PBI cedió 0,6%: los sectores que impulsaron la caída

El Indec tradujo en números la sensación de enfriamiento de la economía que se sintió entre abril y junio de este año. Los datos oficiales marcaron que la actividad cayó 0,6% con relación al período previo. Comparando con el segundo trimestre de 2025 se apuntó un alza de 2%, por impulso de la cosecha récord y el sector energético.

No obstante, pese a este empuje, se verificó una desaceleración con relación al primer trimestre cuando la economía avanzó 2,4%. Esta ralentización se vincula directamente al retroceso de la inversión y del consumo.

De esta forma, el Indec vuelve a mostrar una economía que se mueve a dos velocidades con sectores muy favorecidos por el modelo y otro grupo que aún no consigue despegar como la industria, la construcción y el consumo masivo.

El Gobierno asegura que este es un escenario favorable porque los sectores en alza son los que aportan dólares para mantener la estabilidad y el orden macroeconómico.

El trabajo del organismo estadístico precisó que el sector vinculado a la energía avanzó 16,4% en el segundo trimestre con respecto al mismo período del año pasado, en tanto que el agro mejoró 6,9%. Por su parte, la pesca creció 44%, aunque su incidencia dentro del esquema global es mucho menor. A su vez, la generación de luz, gas y agua para el mercado interno avanzó 5% interanual y la intermediación financiera 4,8%. Los servicios inmobiliarios avanzaron 0,7% y el sector de turismo y hoteles lo hizo 1,6%.

En tanto, la construcción tuvo una leve alza de 0,2% desde valores muy bajos y el comercio minorista y mayorista se mantuvo sin cambios. La mayor caída se verificó en la industria con un retroceso de 2,1%.

El dato que enciende las luces amarillas es la fuerte caída en la inversión, que contrasta con la catarata de anuncios que se comunican a diario.

El Indec indicó que cayó 11,1% interanual y cedió 0,8% contra el primer trimestre del año. Este descenso se explica por la caída de 0,1% de la inversión en construcciones, el descenso de 8,2% de otras construcciones, la variación negativa de 15,2% en maquinaria y equipo, y la caída de 22,1% en equipo de transporte.

A su vez, el consumo privado subió 0,4% contra el mismo período de 2025, pero retrocedió 2,4% contra el precedente. Esto explica las continuas quejas por la “falta de movimiento en la calle”.

Con los datos del segundo trimestre, la proyección pone en duda la estimación de crecimiento de 2,5% que el Gobierno aplicó en el presupuesto nacional. Además este resultado condicionará el 4% de avance que se estimó para 2027.

Cómo siguió la actividad

Los datos de actividad oficiales ya informados y los que difundieron las principales cámaras sectoriales dan cuenta de que la situación no cambió en forma sustantiva en julio, mes que representa el inicio del tercer trimestre.

El Indec señaló que la producción industrial en general cayó 4,9% contra julio del año pasado y 5% contra junio de este año. Las bajas más pronunciadas se dieron en “equipos e instrumentos” (31,4%), “productos de metal, maquinaria y equipos” (19,4%), “textiles” (15%), entre otros.

La Unión Industrial Argentina (UIA) precisó que el sector manufacturero retrocedió 0,6% con relación al mes previo, con un repunte de 1,4% frente al mismo mes del año pasado. Dentro de este conjunto, la producción automotriz cayó 15,8% con relación a junio y 16% en forma interanual, y las ventas a los concesionarios cedieron un 32%. A su vez, el sector metalúrgico experimentó una caída interanual de 4,4% y acumuló en el año una contracción de 5,5%. La comparación es mucho más grave ya que se realiza contra una base muy baja.

Por su parte, el índice de la construcción del Indec mostró una baja interanual de 4,5%, con suba intermensual de 2,1%. Dentro de esa actividad, los despachos de cemento sufrieron una baja interanual de 8,2%, con lo cual desde enero sufrieron una contracción de 3,6%.

Por el lado del consumo, el último dato de Scentia informó una baja en julio de 0,6% interanual en supermercados y 0,5% en mayoristas.

Los números validan las conclusiones de economistas que señalan que la actividad está en un “serrucho”, sin que logre consolidar una recuperación plena.

Sin cambios

Con estos datos en la mano –a los que se debe sumar el aumento de la tasa de desocupación-, el Gobierno en pleno, encabezado por el presidente, Javier Milei, reiteró en varias oportunidades que no hará ningún cambio en la política económica.

El esquema planteado en el presupuesto nacional es la apuesta a una baja de la inflación que permita la recuperación del poder adquisitivo del salario. La clave estará en qué hará la Secretaría del Trabajo y si avala o no acuerdos paritarios por encima de la inflación.

La actividad se enfrió en el segundo trimestre y cedió 0,6%Una buena

Dentro de este contexto, la buena noticia para el Gobierno fue el aumento de la confianza del consumidor, según el indicador que elabora la Universidad Di Tella. Luego de dos meses a la baja, repuntó 2%, basado en una mejor percepción en los sectores de menores ingresos y en el interior del país.