TN Apat: cambio de equipo para Manu Urcera en el cierre del campeonato 2026

Nuevos aires para José Manuel Urcera de cara al final de temporada 2026 del TN Apat. El piloto rionegrino anunció que cambia de equipo para las dos últimas competencias del año en la Clase 3.

El exbicampeón de la especialidad comunicó en las últimas horas su salida del GR Competición y su llegada a la Scudería JT, escuadra que comanda el loberense Jerónimo Teti; alianza con la que pretende recobrar el protagonismo puntero.

Manu seguirá al volante del Honda All New Civic de última generación que estrenó a mitad de año, con el cual obtuvo interesantes parciales en algunas competencias. Si bien merodeó con la punta, la falta de regularidad puntera llevó al volante de San Antonio a cambiar de rumbo.

El primer desafío de Urcera con el nuevo conjunto será el fin de semana venidero, en el Autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos), escenario de la undécima y penúltima cita del campeonato. Luego llegará el coronación, el 28 y 29 de noviembre, en el Autódromo de Viedma.

«Bienvenido ‘Manu’ a la Scuderia JT», publicó la escuadra en sus redes sociales oficiales. El team cuenta con los pilotos Joel Gasmann y Braian Quevedo, mientras que el mencionado Teti desde hace varias carreras se encuentra inactivo tras pasar por el quirófano.

El otro representante de la región presente el fin de semana en Concordia será el neuquino Juan Cruz Benvenuti. El piloto de Villa La Angostura irá por otro salto en calidad a bordo del VW Vento GLI que prepara el Canning Motorsport.

A falta de dos competencias para el telón final, el arrecifeño Agustín Canapino (Cruze) lidera con una tranquilizadora ventaja de 43 puntos respecto al mendocino Julián Santero (VW Virtus). Sea cual fuere el resultado, el Titán se aseguró llegar a la carrera decisiva como puntero del torneo.