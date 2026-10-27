Nación oficializó el RIGI para Agua Rica: contará con una inversión de US$6.393 millones

El Gobierno nacional oficializó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Agua Rica, en Catamarca. En total, contempla una inversión total de 6.393 millones de dólares y apunta a ser uno de los principales desarrollos de cobre del país.

El proyecto integrado MARA (Minera Agua Rica – Alumbrera) es operado por la empresa Glencore, y producirá cobre, oro, plata y molibdeno. La medida quedó registrada en la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El plan presentado por la compañía contempla iniciar la etapa de construcción el 1 de noviembre de 2027, mientras que el comienzo de la operación está previsto para el 1 de octubre de 2031. Se estima que la mina tendrá 23 años de vida útil.

NUEVO RIGI APROBADO: INVERSIÓN TOTAL DE USD 6.394 MILLONES PARA PROYECTO MINERO EN CATAMARCA Se aprobó la adhesión al RIGI del proyecto integrado MARA (Minera Agua Rica – Alumbrera) de la empresa Glencore, que prevé una inversión total de USD 6.394 millones a lo largo de todas las etapas de la mina. Está ubicado en la provincia de Catamarca y producirá cobre, oro, plata y molibdeno. Durante las etapas de construcción y operación se generarán 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos. — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 27, 2026

Los detalles del monto

Según el plan aprobado, la inversión total declarada asciende a 6.393 millones de dólares, de los cuales 3.310 millones corresponden a activos computables para el RIGI. Además, durante el primero y segundo año desde la notificación de la resolución, la empresa deberá acreditar inversiones por al menos el 40% del monto mínimo exigido por el régimen.

En ese marco, la compañía prevé desembolsar 111,6 millones de dólares en el primer año y 659,9 millones durante el segundo, por un total de 771,5 millones. El plazo establecido para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables vence el 31 de diciembre de 2028.

Otro de los puntos incluidos en el expediente es la participación de empresas locales en la provisión de bienes, servicios y obras de infraestructura. La compañía declaró que el 54% del monto destinado a esos conceptos corresponderá a proveedores locales, por encima del 20% mínimo exigido por la reglamentación del RIGI.

Qué producirá el proyecto

El proyecto contempla un plan de minado de aproximadamente 780 millones de toneladas de mineral, con una producción promedio anual cercana a las 160.000 toneladas durante los 23 años de vida útil.

A partir de 2031, las proyecciones incluidas en el expediente oficial contemplan una producción acumulada de tres millones de toneladas de cobre, dos millones de onzas de oro, 41 millones de onzas de plata y 99.854 toneladas de molibdeno.

Además, la empresa proyecta exportar durante la vida útil del proyecto unas 10,8 millones de toneladas de concentrados de cobre, oro y plata, junto con 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno.