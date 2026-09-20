TN Apat: Manu Urcera acarició el podio en la Clase 3 y se llevó buenos puntos de Río Cuarto

Se cumplió la premisa para José Manuel Urcera en el Autódromo de Río Cuarto (Córdoba). El rionegrino redondeó un muy buen domingo y se llevó una importante cantidad de puntos para el campeonato de la Clase 3 del TN Apat, que este fin de semana dejó atrás la novena fecha del año.

A bordo del Honda All New Civic, el piloto de San Antonio finalizó 4° en la competencia final ganada por el mendocino Julián Santero (VW Virtus), su segundo mejor resultado de la temporada tras el podio logrando en la apertura de ciclo.

Manu ganó dos puestos en la largada y se acomodó tercero, detrás del citado Santero y el mendocino Lucas Vicino (Toyota Corolla), que, tras dominar de principio a fin, perdió el triunfo en la última vuelta tras padecer problemas en su motor, aunque la marcha lenta le alcanzó para arribar segundo.

Urcera persigue a Santero en la tercera serie. El mendocino ganó el parcial y luego firmó su segundo éxito consecutivo del año.

Con el paso de los giros, Urcera fue perdiendo ritmo y el tren de los punteros, al tiempo que el tandilense Leonel Pernía (Focus) se acercó peligrosamente al auto azul N°231. Finalmente, el Tanito pudo superar su marcha y dejarlo en el cuarto puesto.

Más allá de esa posición perdida, el ex campeón, que por la mañana fue 2° en su serie, ratificó su buen potencial y demostró que dispone de un arma acorde para, en cualquier momento, sumarse al listado de vencedores de la temporada de la Clase 3.

Otro golpe de escena en la final, además del protagonizado por Vicino, ocurrió a poco del banderazo, con el abandono del arrecifeño Agustín Canapino (Cruze), puntero del certamen, lo que permitió al vencedor Santero quedar a 44 puntos la desventaja en la pelea por el título.

El Chevrolet Onix de Gastón Iansa, rumbo al triunfo el Río Cuarto. El de San Vicente volvió para una sola fecha y se llevó el trofeo mayor.

El otro abanderado de la región, el neuquino Juan Cruz Benvenuti (VW Vento GLI) tuvo otro fin de semana para el olvido en el TN Apat. Tras partir desde el fondo y perder una vuelta en boxes, el piloto de Villa La Angostura arribó 29° en la final.

Previamente, en la Clase 2, el bonarense Gastón Iansa (Chevrolet Onix) se quedó con el triunfo en la novena fecha del año, que lo vio regresar después de varios años y subir a lo más alto del podio. El enterriano Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) llegó 5º y es el nuevo líder del campeonato.

La décima fecha del campeonato 2026 del TN APAT será el 11 de octubre en el autódromo de San Martín, en Mendoza.