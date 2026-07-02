TN Apat: Urcera y Benvenuti quieren ser protagonistas en Termas de Río Hondo

El rionegrino marcha 9° en el campeonato de la divisional mayor.

Semáforo verde para una nueva fecha del TN Apat y la continuidad del calendario deportivo 2026, cuya sexta programación se desarrollará este fin de semana en el circuito internacional de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).

Allí dirán presentes el rionegrino José Manuel Urcera y el neuquino Juan Cruz Benvenuti, los dos representates de la región que compiten en la Clase 3, categoría que en dicha ocasión presentará 33 máquinas en pista.

El oriundo de San Antonio Oeste acelerará nuevamente el Ford Focus del GR Competición, buscando recuperarse de la opaca labor en la fecha pasada de La Plata y volver a sumar puntos para mantenerse prendido en la batalla.

Cumplidas cinco fechas, Manu, exbicampeón de la especialidad, se encuentra 9° en el campeonato, a 70 unidades del cordobés Facundo Chapur (Honda Civic), el puntero del certamen.

No fue el debut ideal, pero el neuquino Benvenuti confía en revertir el mal debut con el VW Vento del Canning.

El de Villa La Angostura, por su parte, afrontará su segunda competencia sobre el VW Vento GLI del Canning Motorsport, queriendo continuar la adaptación al nuevo conjunto y buscar sus primeros grandes resultados del año.

Benvenuti, que días atrás anunció su baja temporal del campeonato de Turismo Carretera, marcha 34° en la tabla de posiciones con 9 puntos. En su única competencia con su nuevo equipo, problemas de motor el viernes complicaron su desempeño, pero el rendimiento del domingo mostró potencial.

Detrás de Chapur, y completando las principales posiciones del certamen, se ubican Agustín Canapino (Cruze), a 7 puntos; Julián Santero (VW Virtus), a 47; Mauricio Lambiris (Corolla), a 48, y Jonathan Castellano (Cruze), a 55 unidades.

La actividad oficial en pista comenzará mañana, con la actividad de la Clase 2 (tendrá 32 autos alistados en boxes). En tanto que la divisional mayor, con Urcera y Benvenuti, recién tendrá su contacto con el asfalto el sábado.