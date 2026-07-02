Ola polar: registran cortes de gas en el interior de Neuquén y suspenden las clases en dos distritos

En medio de la ola de bajas temperaturas que atraviesa Argentina, con uno de los días más fríos en lo que va del año, algunas localidades del interior de Neuquén registraron complicaciones con el abastecimiento de gas este jueves.

Los cortes e interrupciones afectaron de manera parcial a Rincón de los Sauces. También se reportaron inconvenientes en la zona de Loncopué, al menos hasta el mediodía.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO de fuentes oficiales, la situación provocó la suspensión de las clases hoy y mañana en ambas localidades.

Los faltantes en Rincón de los Sauces comenzaron ayer por la tarde y se extendieron hasta este jueves, cuando la temperatura en buena parte de la región llegó a niveles ampliamente negativos.

El municipio se abastece de una planta de la firma Ventia en la zona de Auca Mahuida, ubicada unos kilómetros hacia el sur, donde se habría detectado un inconveniente en un compresor.

Tanto en la localidad petrolera como en Loncopué el servicio de distribución está a cargo de la empresa provincial Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa), aunque la segunda se abastece con una planta de GLP inaugurada en 2019.

Faltantes de gas en el interior: la cuestión del pronóstico

Por el momento no se informó un plazo estimado para normalización del sistema, un dato relevante si se tiene en cuenta además el pronóstico que se aguarda para esta noche y los días siguientes, marcados otra vez por temperaturas bajo cero.

Aunque la razón de los faltantes tampoco fue precisada, en inviernos anteriores también hubo situaciones de estas características.

En el caso del GLP, los cortes suelen suceder cuando la temperatura es demasiado baja y el gas, que es convertido en líquido, se tiende a congelar.