Así es la casa donde viven Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: diseño, luz y detalles vintage

La relación entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto atraviesa uno de sus mejores momentos. Después de conocerse durante las grabaciones de Envidiosa (Netflix), la pareja decidió dar un paso más y mudarse junta a un departamento en Recoleta. Las imágenes del nuevo hogar, compartidas por la actriz en redes sociales, despertaron la curiosidad de sus seguidores y dejaron ver una decoración que combina piezas vintage, diseño contemporáneo y ambientes muy luminosos, según mostró la revista Caras.

La mudanza de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: una nueva etapa juntos

En medio de los rumores de embarazo que circularon en los últimos días, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto comenzaron una nueva etapa de convivencia. Tal como contó la revista Caras, los actores se instalaron en un departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta, una decisión que refleja el gran presente que viven como pareja.

Fue la propia Nishimoto quien compartió las primeras imágenes del nuevo hogar en su cuenta de Instagram, junto a un mensaje que resumió el momento que atraviesan: «Años brillantes los que pasaron, los que vendrán».

Un departamento donde el estilo retro se mezcla con el diseño contemporáneo

Las fotografías permiten descubrir una vivienda amplia, muy luminosa y con una marcada impronta retro moderna, donde conviven muebles de diseño, objetos vintage y una decoración cálida que transmite sensación de hogar.

Uno de los ambientes que más llamó la atención fue el living, con pisos de madera en espiga, grandes ventanales que inundan el espacio de luz natural y una paleta de tonos neutros que aporta calma y amplitud visual.

El mobiliario acompaña ese estilo relajado con un sofá de líneas curvas en tonos claros, una mesa de comedor redonda y numerosos plantines de interior, que suman frescura y refuerzan la conexión con la naturaleza, un detalle que, según destacó Caras, se repite en distintos rincones de la vivienda.

Una cocina con aire vintage y mucho carácter

Otro de los espacios más elogiados fue la cocina, que conserva gran parte de su esencia original.

Predomina un delicado tono verde agua, acompañado por un antiguo horno, muebles abiertos con estantes blancos, azulejos blancos en las paredes y un piso calcáreo con dibujos geométricos, elementos que le aportan personalidad sin perder funcionalidad.

La combinación entre materiales originales y pequeños detalles contemporáneos convierte a este ambiente en uno de los más atractivos del departamento.

El baño y los detalles que completan la estética de la casa

El baño también se ganó los elogios de los seguidores de la actriz. Está revestido íntegramente con cerámicos negros brillantes, que contrastan con una bañera blanca y varias plantas ubicadas junto a la ventana, generando un espacio elegante y moderno.

Las imágenes también permiten apreciar el hall de entrada del edificio, de arquitectura clásica, con techos altos, molduras y grandes cortinas blancas, un marco ideal para una de las postales compartidas por Nishimoto, donde posa frente a un espejo con un ramo de flores.

Un hogar pensado para disfrutar de lo cotidiano

Más allá del diseño, las fotografías muestran una casa vivida. En una de ellas, Débora aparece descansando sobre una alfombra junto a su gata, alrededor de una mesa ratona de vidrio decorada con flores secas y pequeños objetos cotidianos.

Esa imagen resume el espíritu del nuevo hogar: un espacio cálido, luminoso y funcional, pensado para compartir tiempo en pareja, recibir amigos y disfrutar de los pequeños momentos de todos los días.

Con esta mudanza, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto no solo comenzaron una nueva etapa en su relación, sino que también encontraron un departamento que refleja a la perfección su estilo: una combinación equilibrada entre diseño retro, detalles contemporáneos, materiales nobles y una atmósfera acogedora, tal como mostró la revista Caras.