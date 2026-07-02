La comisión por la Carta Orgánica de Bariloche tendrá vicepresidenta y talleres participativos

Comienza a funcionar la comisión especial participativa previa a la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. Fotyo: Chino Leiva

El consenso que se logró semanas atrás para acordar la fecha de la elección de Convencionales de Bariloche para la actualización de la Carta Orgánica Municipal el 1 de noviembre, se hizo extensivo a la definición de los lineamientos para el trabajo de la comisión participativa previa que impulsó la oposición.

La mayoría de los concejales, junto a representantes del Ejecutivo, intercambiaron este jueves ejes de la comisión especial que debe tener un trabajo participativo durante tres meses para entregar a los convencionales electos en noviembre una base de temas y discusiones de la sociedad civil interesada en aportar su mirada en la reforma de la Carta Magna.

El primer acuerdo alcanzado fue que la comisión será presidida por el titular del cuerpo Gerardo Del Río (PUL) y tras la propuesta de algunos ediles de tener un vicepresidente para garantizar la continuidad de las reuniones aún cuando el titular no pueda convocar, se cerraron filas en la figura de Laura Totonelli (JSRN) que no requirió de votación expresa y tuvo consenso mayoritario.

Superadas esas formalidades, los concejales y los representantes del Poder Ejecutivo, Fabián Zúñiga (secretario de Desarrollo Social) y Luciano Pilquimán (director de Juntas Vecinales) coincidieron en que se trate de un espacio de amplia participación y que podría tener reuniones en los barrios, para llevar al territorio la propuesta de participación.

Fabián Zúñiga y Luciano Pilquimán son los representantes del Ejecutivo que Cortés propuso para la comisión especial. Foto: Chino Leiva

“Es importante descentralizar este tipo de reuniones” dijo Pilquimán, que ofreció los gimnasios municipales como sede de encuentros de la comisión en distintos puntos de la ciudad.

La idea que esgrimió Juan Pablo Ferrari (JSRN) es tomarse el mes de julio para pulir el reglamento interno de la nueva comisión especial y la operatoria, y arrancar con los encuentros convocando a los distintos actores de la comunidad en agosto, con un promedio de dos reuniones por semana, para concluir hacia fines de octubre.

Julieta Wallace (Incluyendo) alertó que se debe terminar el trabajo de la comisión un tiempo prudencial antes de las elecciones del 1 de noviembre por la veda electoral que se dispone los últimos días y para tener margen de sistematizar lo trabajado en pos de entregarle a los convencionales que sean electos y que según la ordenanza deben comenzar a trabajar a las 48 horas de proclamados.

Martín Civitaresi, en representación de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), presentó una propuesta de trabajo técnico participativo del proceso, incluyendo talleres, entrevistas, grupos focales, redes sociales y documentos.

Laura Totonelli (izq) será la vicepresidenta de la comisión especial previa a la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El plan ideado por los técnicos es que se realicen dos grandes talleres, los más amplios posibles en cuanto a la participación y representación de distintos sectores de la sociedad; y luego microtalleres y otros tipo de actividades por temáticas o sectores.

Los ediles coincidieron en no limitar el mapa de actores convocados para participar del debate para que todos puedan expresarse y ser escuchados.

El documento que surja de esta comisión no tendrá carácter vinculante para los convencionales electos, que llegarán con plataformas políticas en representación de fuerzas políticas, pero deberá ser tenido en cuenta como puntapié inicial para actualizar la Carta Orgánica, en el proceso obligatorio que se realiza cada 20 años.