Milei en la Rural: adelantó que la energía y la minería financiarán la baja de retenciones

La Ciudad de Buenos Aires le ofreció al predio Rural de Palermo un sol otoñal para concluir la 138° edición de la tradicional exposición agrícola ganadera.



Durante su discurso, el presidente Javier Milei no hizo anuncios concretos pero sí dejó una hoja de ruta de cómo será la baja de las retenciones para el agro en los próximos años: sostuvo que el crecimiento de nuevos sectores exportadores, como energía y minería, “financiará” la quita definitiva de los derechos de exportación que paga el campo.



En la edición 2026, según cifras oficiales, hubo 400 expositores comerciales y se exhibieron 4500 animales. Además, se estima que 1.300.000 personas visitaron una de las muestras más importantes del país en el sector.



El acto estaba previsto para las 11 de la mañana. Un rato antes, por la entrada de Juncal y Oro, empezaron a llegar los primeros funcionarios públicos invitados al palco oficial. Uno de los primeros fue Luis Petri, acompañado de su esposa, la periodista Cristina Pérez. “¡Aguante Vélez!”, le dijeron a su paso a la conductora televisiva, quien es hincha del equipo de Liniers. “Empezamos bien”, replicó Pérez, en alusión al triunfo del Fortín del día viernes por el Torneo Clausura.



Luego fue el turno de Sandra Pettovello, quien mantuvo un breve contacto con la prensa. Allí, manifestó explícitamente su deseo de que Milei sea reelecto como presidente: “Espero que sí, por la Argentina”. Del “desfile” matinal también participó, en solitario, Analía Maiorana, a la espera del jefe de Gabinete, Diego Santilli.



Santiago Bausili, presidente del Banco Central, aprovechó la ocasión para referirse al proyecto de ley que pretende modificar la carta orgánica de la entidad que preside. “Hay muchas mejoras” previstas anticipó, sobre la reglamentación que prevé eliminar cuatro artículos agregados al documento en el año 2012 para volver, así, al espíritu de la predecesora Ley 24.144.



En buenas migas con Milei, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, continúa en la búsqueda de consolidar su vínculo para, quizás, ser ungido por el primer mandatario como el candidato oficialista en CABA, en el marco de una alianza entre el devaluado PRO y La Libertad Avanza.



La atención, en cualquier caso, se la llevó el pequeño Vito, quien llegó en brazos de María Belén Ludueña, su madre. El generoso clima abrió la ventana para una salida familiar con rédito político: al finalizar su edulcorado discurso, Milei se fundió en un abrazo con el primo de Mauricio, ubicado en primera fila a la derecha del presidente en la tribuna de La Rural. En un lugar de privilegio también estuvo el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien esperaba una jornada de reuniones de trabajo.



Tampoco faltaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (citado dos veces en el discurso presidencial), la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la diputada Lilia Lemoine, quien dialogó en exclusiva con Río Negro acerca de los dos temas que se imponían en la jornada dominical: la baja de retenciones y la ley de inviolabilidad fiscal.



“El presidente y todo el Gobierno entendemos que el campo es la principal fuente productiva del país y, como lo dijo el Presidente, si le va bien al campo, le va bien a todos los argentinos. Somos los principales promotores de decir que, cuando se quitan retenciones y se bajan impuestos, aumenta la productividad. Así que somos los principales interesados de que eso pueda pasar”, explicó la legisladora.



Sobre la Ley de Tierras, consideró: “Le han hecho mucha mala fama a este proyecto como si fuera algo negativo, como si un extranjero pudiendo comprarse un terreno fuera a usurpar esa tierra. Y la verdad es que no, porque el extranjero que compra una tierra en Argentina se rige por las leyes argentinas, tributa igual que un argentino, y si comete algo ilegal dentro de nuestro territorio, lo va a seguir pagando. No cambia nada”. A su vez, estimó que no se trata de “una entrega del territorio ni de la soberanía”.



Nicolás Pino, dueño de casa, valoró en su discurso inicial “la política económica nacional” y el crecimiento del diálogo entre el Gobierno y la Rural”. “Los funcionarios escuchan y toman en cuenta nuestras propuestas”, concedió.



En tónica electoral (competirá por la reelección frente a su vicepresidente, Marcos Pereda, el próximo 9 de septiembre), Pino aprovechó la ocasión para exponer sus hitos de gestión frente al gran público, integrado también por los electores sectoriales.





El anticipo “aguafiestas” de Luis Caputo, ministro de Economía, le quitó peso político al siempre esperado discurso presidencial de cierre de la Expo de Palermo. Aún así, el presidente usó el predio de La Rural para “relanzar” la agenda política, frizada por un mes a causa del Mundial de fútbol.



Fiel a su estilo, Milei se remitió a los anales de la historia para hacer una cronología agropecuaria hasta llegar al furioso presente, del que destacó medidas y logros de gestión orientados al sector.



Especialmente vitoreada fue una cita sobre Julio Argentino Roca, “nuestro gran prócer, cuando afirmó que la ganadería y la agricultura son las dos grandes fuentes de la riqueza nacional…”.



A falta de novedades impositivas, Milei se recostó en las vigentes bajas en las retenciones en la soja (33% al 24%), con promesa de llegar al 15% en diciembre del 28%; del 31 al 22,5% en la harina y el aceite; del 12% al 8,5% en el maíz y del trigo y la cebada del 12% al 5,5% Adjudicó la campaña anti-argentina tras la finalización del mundial como un ataque al “triunfo del modelo liberal” en nuestro país.



Milei, por último, anticipó que pronto “vamos a ver una Patagonia verde por el acceso al riego”. “Podría hacer del norte de la Patagonia una nueva frontera agrícola”, aeguró.



De la Ley de Tierras, de interés para La Patagonia en particular, concluyó: “No solo protege a nuestro sector de posibles expropiaciones, sino que habilita la inversión de capital en nuestro sector agropecuario”.

Bullrich adelantó la fecha de tratamiento de un tema clave

La senadora Patricia Bullrich anticipó que el proyecto de Ley de Tierras se debatirá en el Senado el 6 de agosto, para cuando está convocada una manifestación en la plaza del Congreso.



La exministra indicó que el proyecto de ley oficialista busca ir “contra las usurpaciones permanentes, tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos”, y calificó como un “verdadero desastre” la ley “de Máximo Kirchner”. La espada argumental de Bullrich será votar por el “libre comercio”, recuperar el valor de la tierra, pero cuidando el ingreso de “organizaciones nacrocriminales” .



También dijeron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien calificó el discurso del presidente como “muy alentador”.