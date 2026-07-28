TN: gracias a los fanáticos y a un colega, el líder de la Clase 2 podrá correr este fin de semana en San Juan Villicum

La solidaridad en su máxima expresión. Gracias al apoyo de los fanáticos y, en especial, de un colega, el joven piloto Tomás Vitar podrá ser de la partida este fin de semana en San Juan Villicum y defender la punta del campeonato en la Clase 2 del TN Apat.

El piloto mendocino había anunciado días atrás su baja, al menos el fin de semana venidero, por problemas presupuestarios, lo que causó una enorme revolución en redes sociales, entre fanáticos, seguidores y el mundo del automovilismo.

Tal fue el revuelvo causado, que el volante del Nissan March del GR Competición pudo reunir el dinero necesario para estar presente en pista y poder seguir siendo protagonista excluyente de la especialidad.

«Espero que todo esto sirva para demostrar que el automovilismo lo hace la gente, los fanáticos, las empresas que apoyan, los periodistas que difunden y todos los que tiran para el mismo lado», expresó Tomi en sus redes sociales

«Si hoy vuelvo a correr es gracias a ustees. A todos los que ayudaron, siéntanse parte de lo que viene, porque si no hubiera sido por todo lo que hicieron hoy estaría en mi casa y no preparando todo para ir a correr», agregó en modo agredicimiento.

Por último, Vitar hizo una especial mención y un reconocimiento a su coterráneo Julián Santero, uno de los pilotos argentinos más exitosos del momento, que mucho tuvo que ver también en encaminar su presencia este fin de semana en la séptima fecha.

«Párrafo parte para Julián Santero. Muchas cosas se dirán de él, pero cuando más solo estaba fue de los pocos que me llamó y se puso a disposición para ayudarme. Eso no me lo olvido», cerró Vitar en su comunicado de redes.