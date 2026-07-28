Una buena para River: Eduardo Coudet podrá dirigir mañana ante Gimnasia La Plata

En medio de tantas complicaciones, River Plate recibió una buena noticia con vistas al choque de mañana ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026: Eduardo Coudet podrá volver al banco de suplentes y dirigir al equipo Millonario.

Tras cumplir con una fecha de suspensión en el debut frente a Barracas, al Chacho le dieron por cumplida la sanción y así podrá guiar a su equipo en la visita al Lobo, en busca de revertir el mal momento futbolístico y conseguir los primeros puntos en el certamen.

El pasado sábado, Coudet no pudo sentarse en el banco de suplentes del Monumental a raíz de la suspensión que recibió por su expulsión en la final ante Belgrano. Es por eso que Ariel Broggi llevó las riendas del equipo en la derrota por 1 a 0 frente a Barracas.

En un primer momento, el Tribunal de Disciplina le aplicó dos fechas de suspensión al técnico Millonario por su ferviente reclamo contra Yael Falcón Pérez en Córdoba.

El DT cumplió la primera de las dos fechas ante Barracas, mientras que la segunda de las suspensiones la debía cumplir mañana. Sin embargo, en las últimas horas el mismo organismo comunicó que dio por cumplida la sanción, por lo que Coudet podrá estar presente en el Bosque.

“Se le da por cumplida la sanción al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Art.25 del Código Disciplinario”, comunicó la Asociación del Fútbol Argentino a través de un boletín oficial publicado en las últimas horas.