El partido de Lula llevó el viaje de Javier Milei a Brasil a la Justicia electoral: en Casa Rosada buscan contener la crisis

El conflicto diplomático entre la Argentina y Brasil escaló hacia los estrados judiciales del país vecino. El Partido de los Trabajadores (PT) presentó este lunes por la noche una denuncia ante la fiscalía electoral brasileña para que se investiguen a fondo las circunstancias del viaje del presidente Javier Milei a San Pablo, donde participó del lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro. La fuerza política que lidera Luiz Inácio Lula da Silva sostiene que la presencia y el discurso del mandatario argentino configuran un caso de «injerencia externa indebida» de cara a las elecciones previstos para el 4 de octubre.

El foco de la presentación judicial apunta al financiamiento y la logística del traslado. El PT exige que la Justicia esclarezca la naturaleza jurídica de la visita y determine quién se hizo cargo de los costos de los vuelos internacionales, los traslados internos, el hospedaje y la seguridad de la comitiva.

La denuncia busca averiguar si existió el uso de fondos públicos de la Argentina para sostener una agenda de neto corte partidario, o si hubo utilización de la estructura estatal paulista en coordinación con autoridades locales del Partido Liberal (PL). Los abogados redactores del escrito advirtieron que, de hallarse irregularidades en el costeo, la Procuraduría General de la República podría activar mecanismos de cooperación jurídica internacional.

Frente a estas acusaciones, fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron a La Nación que la totalidad del viaje del Presidente a San Pablo fue costeada por el gobierno argentino: es decir, el Estado nacional.

En un intento por justificar la decisión, desde el Ejecutivo compararon la situación con un viaje que realizó Lula da Silva a Buenos Aires en julio de 2025 para encontrarse con Cristina Kirchner, aunque los registros oficiales marcan que aquella visita del brasileño se dio como actividad paralela a la cumbre del Mercosur.

La reacción de Itamaraty: crisis sin precedentes y malestar diplomático

La tensión estalló tras el discurso de 25 minutos que Milei brindó el sábado en el estadio Pacaembu ante la militancia bolsonarista, donde calificó a Lula de «basura» y «presidiario», y arremetió contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a quien tildó de «basura calva» por haberle impedido visitar en prisión a Jair Bolsonaro. La respuesta oficial de Itamaraty no se hizo esperar: a través de una nota formal, la Cancillería brasileña definió la crisis como una situación «sin precedentes».

El canciller brasileño, Mauro Vieira, convocó de urgencia el domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el repudio y el profundo desagrado de su administración frente a la conducta de Milei en territorio extranjero. Durante el encuentro, Vieira también elevó una queja formal por la participación del cónsul argentino en San Pablo, Luis Kreckler, quien acompañó a Milei arriba del escenario junto al canciller Pablo Quirno, considerando que su presencia en un acto electoral era incompatible con sus funciones diplomáticas.

Como medida complementaria, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien el lunes mantuvo una reunión de evaluación de 40 minutos con Vieira para analizar el futuro de la relación bilateral. El propio Lula da Silva, por su parte, decidió esquivar la confrontación directa ante los micrófonos. Consultado por la prensa en la sede de Itamaraty sobre los insultos recibidos, el mandatario apeló a la ironía y respondió «¿Quién es ese tipo?», para luego retirarse del lugar sin brindar mayores declaraciones.

Gestos de desescalada desde Buenos Aires y la perspectiva a largo plazo

Mientras el frente judicial avanza en Brasil, el gobierno argentino ensayó su primer movimiento para intentar apaciguar las aguas. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró en conferencia de prensa que la intención de la Casa Rosada no es agravar el conflicto ni afectar las relaciones con uno de sus principales socios comerciales. Ravier enmarcó la disputa en diferencias estrictamente «ideológicas y políticas», argumentando que Milei lidera ideas promercado afines al bolsonarismo, pero garantizó que la Argentina no trasladará esas rispideces al plano de la gestión diplomática y comercial.

A pesar de las declaraciones del portavoz, en el entorno íntimo de Milei ratifican que el Presidente no está arrepentido de sus insultos y que su enojo responde a lo que considera una participación activa de Brasil en una «campaña antiargentina». Esta hostilidad tiene sus cimientos en las elecciones de 2023, cuando Lula da Silva apoyó abiertamente la candidatura de Sergio Massa. Si bien en el oficialismo asumen que no hay incentivos para seguir escalando el conflicto diplomático, anticipan que el mandatario no se guardará sus opiniones en futuras entrevistas.

Del lado brasileño, altas fuentes diplomáticas señalaron que toman nota del esfuerzo comunicacional argentino para calmar la situación, pero consideran que las explicaciones aún son insuficientes y que se intenta trazar una falsa equivalencia de actitudes. En Itamaraty descartan la ruptura de relaciones o el retiro definitivo de embajadores, entendiendo la importancia estratégica del vínculo, pero asumen que el diálogo bilateral no podrá reconstruirse al menos hasta que superen los comicios de octubre.

La recomposición de la confianza se presenta como un desafío complejo debido a que, tras los cambios de gabinete ocurridos a fines de 2025, el gobierno argentino perdió a los principales interlocutores de trayectoria política —como Guillermo Francos, Patricia Bullrich o Daniel Scioli— que solían aceitar los vínculos en la región. Sin embargo, la diplomacia brasileña ya trabaja sobre el escenario de que tanto Lula como Milei logren ser reelegidos en sus respectivos mandatos, asumiendo que, de concretarse esa realidad, la relación institucional deberá ser ineludiblemente reconstruida.