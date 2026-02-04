Se viene la Milla Nocturna, una previa ideal para la Corrida de Cipolletti

La Milla se correrá en diferentes categorías y habrá premios para los tres mejores de las superiores. (Prensa Municipalidad de Cipolletti)

Cipolletti está en modo Corrida y este viernes 6 de febrero se llevará a cabo la segunda edición de la Milla Nocturna, en el marco de los 40 años de la Corrida, prevista para el 6 de marzo. Será un gran aperitivo para uno de los eventos deportivos más convocantes de la región. La salida será a partir de las 20, en la calle Fernández Oro.

Las inscripciones se completaron rápidamente y habrá representantes de toda la región. Los atletas recorrerán una distancia de 1.609 metros y permite la participación de personas de experiencia en la actividad del running, como así también de aquellas que desean empezar a incursionar en la disciplina. Este año el trazado comprenderá dos vueltas por la calle Fernández Oro con un punto de control.

Los detalles de la Milla Nocturna

La Milla es una prueba organizada por la Dirección General de Deportes del municipio, en conjunto con la Escuela Municipal de Corredores de Cipolletti y fiscalizada por la Federación atlética de Río Negro. Se trata de una prueba rápida y es un complemento ideal para la Corrida Ciudad de Cipolletti, que seguramente convocará una multitud.

La largada será desde la calle Fernández Oro y 25 de Mayo, contará con vueltas y se recorrerá la calle Fernández Oro hasta Miguel Muñoz, donde se realizará un giro de 180 grados para volver por el carril contrario.

Los mini y preinfantiles serán los primeros en partir, desde las 20, mientras que después lo harán infantiles y cadetes (20:15), Veteranos (entre las 20:30 y 21:15), Senior y juniors damas (21:30) y seniors y juniors varones (22).