Tomás Aranda volverá a ser convocado en Boca para el duelo ante Defensa y Justicia

En la previa de una seguidilla de partidos que tiene antes de fin de año, Boca recibió una gran noticia con la recuperación en tiempo récord de Tomás Aranda, quien este viernes será uno de los convocados para recibir a Defensa y Justicia en la última fecha de la primera fase del Torneo Clausura. El pibe había sido operado por una fractura de peroné a fines de agosto y se especulaba con que su vuelta no se daría hasta 2027.

Si bien Rodolfo Arruabarrena mostró una enorme capacidad para disimular la ausencia de su futbolista más desequilibrante (con Alan Velasco primero; Sebastián Villa después), el ’10’ supo ser el toque distintivo de un equipo que, de a ratos, extrañó su creatividad y capacidad de desequilibrio. Por eso, su retorno será un enorme plus en la recta final de 2026.

Este sábado, cuando el Xeneize busque su primer título del año, Aranda cumplirá 72 días de recuperación tras la operación a la que fue sometido el 27 de agosto. Fueron casi dos meses y medio fuera de las canchas y a raíz de esto el Vasco lo llevará muy de a poco.

Ante el Halcón aparecerá como alternativa desde el banco de suplentes, pero es un hecho que sumará minutos para ponerse a punto para lo que resta.

En principio, el equipo será el mismo que venció a River en la Bombonera el último domingo, con Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores como tridente de ataque. El hábil mediocampista ofensivo de 19 años tendrá minutos en la segunda parte y, dependiendo de cómo lo vean, empezará a pelear por volver al 11 titular.

La otra buena para el Xeneize está relacionada con la vuelta de Ádam Bareiro. La decisión en Boca es probarlo en los próximos días para determinar su regreso definitivo tras la operación por una hernia discal que atravesó el 1° de septiembre.

Si el delantero de 30 años responde bien a las exigencias en la próxima semana, el Vasco Arruabarrena lo tendrá en cuenta como parte de la lista de convocados para el duelo ante Banfield del sábado 14 de noviembre, por las semifinales de la Copa Argentina.