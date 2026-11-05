Regional Amateur: así es la programación de la ida de los cuartos de final

La zona patagónica tiene a dos equipos de Río Negro y uno de Neuquén en carrera.

El Regional Amateur continuará este domingo con el inicio de los cuartos de final. Después de un extenso recorrido, la zona Patagónica tiene tres representantes de la región: dos de Río Negro y uno de Neuquén.

En Carmen de Patagones, Jorge Newbery y Atlético Regina serán los primeros en salir a la cancha. Desde las 15, el Aviador recibirá al conjunto reginense con el arbitraje de Lucas De Dios, quien estará acompañado por Braian Romero y Ariel Turcuman como asistentes.

El equipo de Patagones llegó a esta instancia tras eliminar a Deportivo Roca por penales, en el Luis Maiolino. Por su parte, el Albo consiguió la clasificación luego de imponerse en una ajustada serie ante San Patricio del Chañar, con un global de 4-3.

Una hora más tarde, Alianza de Cutral Có recibirá a Estudiantes Unidos de Bariloche en el Coloso del Ruca Quimey. El encuentro comenzará a las 16 y tendrá a Lautaro Carro, de Trelew, como árbitro principal. Emilio Aparicio y Rocío Tello serán sus asistentes.

El Gallo consiguió el pasaje a cuartos tras golear 4-0 a Cruz del Sur, mientras que el conjunto barilochense dejó en el camino a Maronese.

La programación de los cuartos de final también tendrá su atractivo con el clásico de Comodoro Rivadavia. La CAI y Jorge Newbery se enfrentarán desde las 16. Además, Escorpión (Río Gallegos) recibirá a Camioneros (Río Grande) a partir de las 17.