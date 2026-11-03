Tomás Etcheverry ganó un partidazo en París y Fran Cerúndolo debió retirarse por lesión

Gran muestra de carácter y muy necesaria victoria para el argentino Tomás Etcheverry en el Másters 1000 de París. El platense sorteó con éxito su encuentro de primera ronda ante el siempre duro y complicado Andrey Rublev; el primer triunfo de la legión en el certamen que cierra la temporada el calendario de torneos grandes de la temporada.

Tomy, 31° del planeta, que en la víspera había triunfado en dobles junto a Fran Cerúndolo, derrotó en un partidazo al ruso, N°22 del mundo, por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3), en dos horas y cincuenta minutos de juego, y logró de esa manera cortar la mala racha personal.

Etcheverry, de 27 años, aprovechó sus oportunidades en el primer set contra el moscovita, de 29 y semifinalista en 2023, aunque no sin antes salvar seis chances de break en su contra. Tras recuperarse, el argentino logró quebrar el servicio de su rival y cerrar el parcial por 6-4.

The tightest of margins 💥 Tomas Martin Etcheverry edges out Rublev 6-4 6-7 7-6 to end his six-match losing streak! #RolexParisMasters https://t.co/wMnFuVG9FA — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2026

Sin embargo, el ex número 5 del ranking mundial, que venía de marcharse demasiado pronto de Shanghai, Almaty y Viena para acumular cuatro caídas en fila, se recuperó, arrasó en el tie-break al concretar cuatro mini quiebres y forzó la definición del partido a la tercera manga.

La misma fue similar en su desarrollo respecto al segundo, aunque con desenlace favorable al argentino. Aunque no pudo quebrar en el cuarto game (Rublev sacaba 1-2), Etcheverry desplegó lo mejor de su tenis en el tiebreak, logrando sellar una de las victorias más importantes para él en los últimos meses.

Así, el platense cortó la mala racha que lo perseguía desde hacía semanas, con tempranas eliminaciones en Hangzhou, Tokio, Shanghai, Almaty y Viena. Además, le dio a Argentina la única alegría hasta el momento del certamen, tras las derrotas de Francisco Cerúndolo, Mariano Navone. Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo.

Una lastima lo de Francisco Cerúndolo. El argentino sacó para partido, pero no pudo cerrarlo y se terminó retirando por lesión en el tercer set. Derrota ante Arthur Rinderknech por 6-3, 6-7 (2), 0-2 y abandono en primera ronda del Masters 1000 de París. https://t.co/9UsLFYt4fc — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 3, 2026

Sacó para partido y se retiró lesionado

Francisco Cerúndolo (20° del ranking mundial) no logró finalizar su partido de primera ronda en el Masters 1000 de París. El argentino, que sacó para partido en el segundo set, sufrió una lesión y abandonó cuando perdía por 3-6, 7-6 (2) y 2-0 ante el local Arthur Rinderknech (68°).

El mayor de los hermanos acusó dolores en su espalda promediando el segundo parcial, circunstancia que no lo permitió cerrar el pleito a tiempo y, más tarde, lo obligó a dejar la cancha.

El porteño había tenido un arranque prometedor en el encuentro, tras llevarse el primer parcial por 6-3 con gran autoridad. Sin embargo, no pudo sostener el ritmo y terminó retirándose en el tercer parcial, tras caer en el segundo por 7-6.

Las molestias físicas de Cerúndolo se hicieron evidentes. Tras recibir atención médica al término de la segunda manga, el argentino cedió los dos primeros juegos y, visiblemente disminuido, decidió abandonar cuando el marcador estaba 3-6, 7-6(2) y 2-0 a favor de Rinderknech.