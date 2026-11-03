Gas para 200 familias de Cipolletti: Buteler anunció una nueva etapa de la obra en El Espejo

Desde Camuzzi informaron que la obra se encuentra en proceso licitatorio y que iniciará durante el 1er trimestre del 2027. Foto: municipio de Cipolletti.

La llegada del gas natural a la zona de El Espejo I, en Cipolletti, volvió a quedar en agenda. El intendente Rodrigo Buteler anunció la firma de un convenio con la empresa Camuzzi Gas del Sur para avanzar con la extensión de la red, una obra que alcanzaría a unas 200 familias del sector.

El anuncio se conoció después de que, a mediados de octubre, el Municipio suspendiera provisoriamente la licitación pública que había convocado para ejecutar la red de gas natural en el barrio El Espejo I. En ese momento, la administración municipal había fundamentado la decisión en una serie de gestiones institucionales que mantenía con la distribuidora.

Ahora, el nuevo esquema contempla una inversión estimada en $660 millones y la extensión de aproximadamente 4.000 metros de cañerías. Desde Camuzzi informaron que el proyecto se encuentra en proceso licitatorio y que la previsión es comenzar los trabajos durante el primer trimestre de 2027.

La extensión de la red alcanzará a 200 familias

Buteler destacó que la iniciativa forma parte del plan de infraestructura que impulsa el gobierno municipal para ampliar la cobertura de los servicios básicos.

«Seguimos avanzando con el plan de infraestructura que impulsa el desarrollo de la ciudad. Hoy firmamos una obra muy importante porque permitirá llevar gas natural a toda la zona de El Espejo en el Distrito», expresó.

El intendente también vinculó el proyecto con otras gestiones que lleva adelante el Municipio para ampliar el acceso a los servicios públicos. Mencionó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y Edersa para la regularización y ampliación del suministro eléctrico, y las gestiones con Camuzzi para extender la red de gas.

La obra beneficiaría a unas 200 familias y permitiría acompañar el crecimiento urbano de ese sector de Cipolletti. Por el momento, el cronograma informado establece el primer trimestre de 2027 como período previsto para el inicio de los trabajos.

Por qué se suspendió la licitación inicial para llevar gas natural al barrio El Espejo I

La suspensión anterior había quedado formalizada mediante la Resolución 1248/2026, publicada en el Boletín Oficial municipal N° 691. La medida frenó temporalmente la Licitación Pública 21/26, cuya apertura de ofertas económicas había sido reprogramada para el 9 de octubre.

El plazo de suspensión dispuesto fue de 40 días corridos. Durante ese período, el Municipio debía evaluar el resultado de las conversaciones con Camuzzi y definir si correspondía retomar el procedimiento, modificar las condiciones o cerrar definitivamente el expediente.

Hasta entonces, tres empresas constructoras habían adquirido los pliegos: Instalquen CR, CR Constructora y Sintra SRL. La resolución también establecía las condiciones para el eventual reintegro del dinero abonado por las firmas interesadas.

Con el anuncio de Buteler, el proyecto vuelve a tomar impulso, aunque bajo un esquema que involucra directamente a Camuzzi. La información difundida no precisó si la nueva licitación reemplaza formalmente el procedimiento municipal suspendido ni cuáles serán las condiciones de ejecución del convenio.