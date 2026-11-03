Entre tableros e historias: las voces del torneo de ajedrez del Diario RÍO NEGRO

Un fin de semana a puro ajedrez en el auditorio del Diario RÍO NEGRO. (Foto: Fiorella Ciaramaria).

El Torneo Abierto de Ajedrez RN 2026 reunió este fin de semana a jugadores de distintas edades en el Diario RÍO NEGRO en Roca. Vivieron una jornada de competencia entre partidas, debutantes y aficionados con décadas frente al tablero. ¿Lo más importante? «Participar, hacerse amigos y disfrutar este juego que es tan bello», enfatizó Santiago Iturbe.

El cruce de generaciones y experiencias también marcó una diferencia. Un niño de ocho años disputó su primera competencia, adolescentes del circuito regional sumaron práctica y un jugador de 79 años celebró la oportunidad de hacer amigos. Cada mesa ofreció un desafío, pero también un espacio para compartir.

Las historias de los participantes mostraron que el ajedrez excede el resultado. Hubo derrotas que dejaron lecciones, expectativas por próximos torneos y recuerdos de partidas en bares. La concentración, la honestidad y el placer de jugar atravesaron los testimonios y dieron sentido a una propuesta que acercó recorridos muy distintos.

Santiago Iturbe, entre el ajedrez y ficción

Santiago Iturbe retomó el ajedrez hace cinco años, después de practicarlo de joven en bares y confiterías. La liga municipal fue parte de ese regreso. Al abierto llegó con ganas de competir, aprender y encontrarse con otros jugadores.

Su vínculo con las piezas también alcanza la escritura. En su relato «La partida imposible», imaginó una partida durante el paso por Roca del estadounidense Bobby Fischer, campeón mundial de ajedrez en 1972 y una de las grandes figuras de la historia de este juego. «La vida de Fischer es novelesca, totalmente», afirmó Iturbe sobre el protagonista de su ficción.

«Compartir ficción y compartir el ajedrez» son dos intereses que se cruzan en su recorrido. Lejos de presentarse como un experto, aclaró: «Estoy aprendiendo». Esa disposición explica por qué vuelve al tablero: «Es un juego muy apasionante».

Guillermo Tobías Alcina y un debut honesto

Guillermo Tobías Alcina tiene 8 años y estudia ajedrez desde los 5 años. «Los martes y los jueves voy a ajedrez», contó. La invitación que recibió en sus clases lo llevó a participar por primera vez en un torneo.

«Perdí las dos», dijo sin vueltas. Una partida terminó por jaque mate y la otra por dos jugadas ilegales. Pero el dato más llamativo fue su actitud ante una infracción: «Mi rival no se había dado cuenta, pero yo lo dije».

Además del fútbol, el ajedrez ocupa un lugar que comparte con su primo Gael. «Él es mi alumno, yo le enseño en mi casa», explicó. En su debut, los resultados no lo desanimaron, ya habrá otros torneos para ganar.

50 participantes se reunieron en el auditorio del Diario RÍO NEGRO. (Foto: Fiorella Ciaramaria).

Lara Herrera: disfrutar cada partida

Lara Herrera tiene 16 años y juega desde los nueve. Su objetivo para este encuentro fue claro: «Vine acá a pasarla bien, jugar, tener tablero, como le digo yo». El torneo le ofreció otra oportunidad de sumar experiencia.

También se prepara para una competencia válida para el Elo, el sistema de puntuación que mide el nivel de los ajedrecistas, en Neuquén. Aprovecha para conocer aun más a sus posibles rivales del circuito regional. «Como somos todos de la zona nos conocemos y dentro de todo sabemos lo que jugamos», comentó.

Frente a las piezas, su atención se concentra en la partida. «Cuando estoy en el tablero no pienso nada más en qué jugar», describió. Las emociones pueden cambiar, pero conserva una certeza: «Sea positiva o negativa, la paso bien».

Ciro suma experiencia en el circuito

Ciro tiene 16 años y comparte con Lara la participación en competencias regionales. El abierto fue otra cita dentro de ese recorrido.

En la entrevista se mencionó su participación en el último torneo internacional de Choele Choel, una experiencia previa a esta convocatoria. Neuquén también apareció entre las próximas posibilidades. Su presencia reflejó el interés de los jóvenes por sumar encuentros frente al tablero.

Concentración total en torneo de ajedrez del diario Río Negro. (Fiorella Ciaramaria).

Gonzaga consagra siete décadas de juego

Gonzaga tiene 79 años y cerca de siete décadas de ajedrez. Oriundo de Pilar, vive en Roca desde 1983, donde formó su familia.

«Lo que me da son amigos, más que nada. Gente de todos lados, que es lo más lindo que tiene este juego, el juego de ciencia», enfatizó. Hoy mantiene la práctica a través de internet. «Ahora estoy jugando casi todos los días», contó.

Nunca estudió ajedrez profesionalmente, pero con 70 años de experiencia es casi un experto. Valoró que hoy los jóvenes sí se preparen para cada juego. «Los pibes estos estudian todo», mencionó. Celebró el encuentro que promovió el Diario RÍO NEGRO y deseó que se repita pronto.

Torneo Abierto de Ajedrez RN 2026, una oportunidad para encontrarse

El Torneo Abierto de Ajedrez RN 2026 se realizó el sábado 31 de octubre en el auditorio de Diario RÍO NEGRO, en Roca, y reunió a participantes de distintas edades y niveles. Los 50 cupos disponibles se completaron con más de un mes de anticipación. Frente al crecimiento del ajedrez online, la propuesta ofreció una oportunidad para compartir una jornada presencial frente al tablero.

La competencia se disputó bajo el sistema suizo, a siete rondas, una modalidad que permite que todos los inscriptos jueguen durante todo el torneo, sin eliminación directa. Cada jugador contó con 12 minutos y tres segundos de incremento por movimiento. La organización entregó trofeos a los tres primeros puestos y reconocimientos al mejor desempeño femenino, a mayores de 60 años y a la categoría Sub 16. También contempló diplomas para todos los participantes.