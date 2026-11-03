Viedma completó el sistema de alumbrado en el barrio «La Esperanza»

El nuevo alumbrado se ubica entre las calles 16 y 30, y 35 y 41 del barrio La Esperanza. Foto: gentileza

La Municipalidad de Viedma finalizó la instalación del alumbrado público en el barrio Esperanza, donde quedaron en funcionamiento 102 nuevas luminarias que alcanzan a más de 350 familias.

La intervención se realizó en el marco del Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), tras la regularización de las conexiones de los hogares culminadas en agosto.

Nuevo alumbrado público para el barrio La Esperanza

El sistema de luminarias se ubica entre las calles 35 y 41, y la cuadrícula correspondiente a la calzada de 16 y 30, conectando con las luminarias LED que fueron renovadas recientemente por el municipio en la zona de Castelli.

La intervención incluyó 102 luminarias de 150 watts, pilares domiciliarios, el posteo y tendido de la red eléctrica que fueron instalados a fines de septiembre, de acuerdo a lo relatado por el gerente institucional de Edersa, Sebastián Busader.

En este sentido, el alumbrado esperaba ser instalado en un plazo de diez días, ligado a las condiciones climáticas que resultaron desfavorables.

Viedma inauguró el alumbrado en el barrio La Esperanza. Foto: gentileza

Con la culminación de las pruebas y tras la puesta en funcionamiento del sistema, el intendente Marcos Castro recorrió el sector junto a funcionarios municipales y autoridades policiales, destacando cómo las nuevas luminarias podrían favorecer la seguridad del barrio.

Plan de acceso seguro a la electricidad en Viedma

La obra en Esperanza forma parte del Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), una iniciativa que busca reemplazar conexiones informales por instalaciones seguras y regularizar el servicio en barrios populares.

Según los datos difundidos anteriormente por el Municipio y Edersa, la primera etapa alcanzó a más de 300 hogares del barrio la Esperanza, contemplando intervenciones en el Progreso y el barrio Unión, donde se revisaron conexiones domiciliarias, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a instalaciones precarias, como cortocircuitos e incendios.