Battaglia entrena diferenciado en Boca por una molestia y es duda para el duelo ante Defensa y Justicia

Boca se mantiene con vida en todos los frentes y este sábado tendrá su primer partido definitorio, cuando reciba a Defensa y Justicia desde las 17:30 en la Bombonera, con la posibilidad de consagrarse campeón de la Liga (tabla anual).

Para ese duelo, hay un jugador que está en duda por cuestiones físicas: Rodrigo Battaglia. Según informó el periodista Augusto César, el volante se entrena de manera diferenciada por una molestia y, aunque en principio no sería nada de gravedad y no se realizará estudios, podría perderse el cruce ante el Halcón.

Battaglia fue operado del tendón de Aquiles en febrero de este año y regresó a la actividad a mediados de octubre, cuando completó los 90 minutos en la victoria ante Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura. Además, tres días después disputó 57 minutos en el Maracaná frente a Vasco da Gama, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La exigencia física, luego de más de 10 meses de inactividad, le pasó factura y el mediocampista no sumó minutos en los últimos dos encuentros, ante Independiente y River.

Si bien Battaglia no iba a ser titular, el ex Huracán se consolidó como una alternativa confiable para reemplazar a Leandro Paredes en el mediocampo. De todas formas, la buena noticia para Rodolfo Arruabarrena es que Tomás Belmonte se recuperó de su lesión en los meniscos y volvió a sumar minutos en el complemento ante el Millonario.

Por otro lado, el defensor juvenil Matías Satas, quien debutó en Primera de la mano de Arruabarrena, sufrió un choque durante el entrenamiento del lunes y podría ser operado en las próximas horas por una lesión en los meniscos.