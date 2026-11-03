Parque Industrial Capital: nuevas condiciones para las empresas y una mayor proyección de empleo

El intendente Mariano Gaido anunció que el Parque Industrial Capital crecerá a 2.000 hectáreas y que solo podrán instalarse empresas neuquinas. (Foto: Emiliano Ortíz)

La ampliación del Parque Industrial Capital de Neuquén a 2.000 hectáreas no significa que cualquier empresa interesada podrá instalarse en el predio. El intendente Mariano Gaido ratificó que la prioridad será para las firmas neuquinas.

Sin embargo, durante la presentación también dejó abierta la posibilidad de evaluar proyectos nacionales e internacionales que generen oportunidades para los proveedores locales.

El proyecto, ubicado sobre la Ruta Provincial 67, duplicará su superficie original de 1.000 hectáreas ante la demanda registrada en la primera convocatoria. En apenas 48 a 72 horas se inscribieron 606 empresas, que solicitaron en conjunto unas 1.372 hectáreas, una extensión superior a la contemplada inicialmente.

A ellas se sumaron alrededor de 200 firmas que manifestaron su interés en ingresar al parque. Ante esta situación, el Municipio decidió adelantar la segunda inscripción, prevista originalmente para febrero de 2027, y habilitar el registro desde este martes 3 de noviembre.

Durante la presentación, Gaido defendió la decisión de reservar las oportunidades de inversión para las compañías radicadas en Neuquén. «Vaca Muerta tiene que ser primero de los neuquinos y, cuando hablamos de los neuquinos, tiene que ser de las empresas neuquinas», sostuvo.

El jefe comunal también se refirió al interés que despertó el proyecto fuera de la provincia. «Me llaman de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, que quieren venir a incluirse. La respuesta es imposible», afirmó.

Qué pasará con las empresas de otras provincias

Aunque el intendente hizo hincapié en señalar que el parque estará destinado a las firmas neuquinas, durante la presentación también explicó que podrían analizarse propuestas de compañías nacionales e internacionales.

Gaido indicó que esos proyectos podrían evaluarse junto con la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia de Neuquén (FECENE) y las cámaras empresariales, siempre que contribuyan al desarrollo de proveedores locales.

La posibilidad está relacionada con las grandes compañías que llegan a la región para participar de la actividad energética y que podrían necesitar instalaciones industriales, logísticas o de servicios. Según planteó, el objetivo es que esas inversiones generen oportunidades comerciales para las firmas neuquinas y fortalezcan su participación en la cadena de valor de Vaca Muerta.

La definición introduce una diferencia entre la inscripción general, destinada a empresas locales, y los proyectos externos que eventualmente podrían ser considerados por su aporte al desarrollo industrial. Por ahora, no se precisó qué mecanismo se utilizará para evaluar esas propuestas ni si las compañías de otras provincias deberán asociarse con firmas neuquinas para instalarse.

Flexibilizan los requisitos para ingresar al Parque Industrial Capital

La segunda convocatoria también incorporó cambios en las condiciones de acceso. El coordinador de Gestión Económica municipal, Gastón Contardi, explicó que ahora las empresas tendrán distintas alternativas para acreditar su vinculación con Neuquén.

Las firmas deberán cumplir al menos uno de tres requisitos, tener domicilio legal en la provincia, contar con una licencia comercial de más de 20 años en Neuquén capital o estar registradas como empresas neuquinas en el Centro PyME-ADENEU. La modificación busca incorporar a compañías con trayectoria en la ciudad que no habían podido completar la primera inscripción por cuestiones relacionadas con su domicilio legal.

El registro permanecerá abierto durante un plazo estimado de entre 60 y 90 días y se realizará de manera digital. La inscripción no garantiza la adjudicación de un terreno, sino que las empresas deberán presentar proyectos de inversión y comprometerse a desarrollar sus instalaciones dentro de los plazos establecidos.

Los terrenos tendrán un precio promocional de 20 dólares por metro cuadrado y beneficios fiscales municipales, entre ellos exenciones durante diez años. A cambio, las firmas deberán cumplir las condiciones de inversión para evitar que las tierras sean utilizadas con fines exclusivamente inmobiliarios.

María Pasqualini anticipó que el parque podría generar hasta 30.000 empleos

La ampliación de la superficie también modificó las proyecciones laborales del Municipio. El cálculo inicial contemplaba la generación de 25.000 puestos de trabajo, pero con el crecimiento del predio esa cifra podría alcanzar los 30.000 durante los próximos años.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó que la estimación original correspondía a un parque de 1.000 hectáreas y que la duplicación de la superficie permitiría incorporar más empresas.

«Nosotros planificábamos 25.000 puestos de trabajo con un parque industrial de 1.000 hectáreas. Por eso estamos pensando que seguramente estos 25.000 puestos de trabajo lleguen a 30.000», señaló. La funcionaria estimó que esa proyección podría concretarse durante los próximos tres o cuatro años, aunque dependerá de los tiempos de instalación y funcionamiento de las empresas.

Pasqualini explicó que las contrataciones se producirán en distintas etapas. Primero se necesitarán trabajadores para construir galpones, oficinas e instalaciones logísticas. Posteriormente, cuando las firmas comiencen a operar, aparecerá la demanda de personal administrativo, técnico, de seguridad, maestranza y otros servicios.

El Portal de Empleo municipal será utilizado para vincular a los postulantes con las firmas. La Municipalidad realizará una preselección de candidatos según los perfiles solicitados, mientras que las empresas serán las encargadas de concretar las contrataciones.

Además, se prevé iniciar capacitaciones específicas a partir del 1 de marzo de 2027, de acuerdo con las necesidades que informen las compañías.

La ampliación podría continuar

Durante la presentación, Gaido también mencionó la posibilidad de que el Parque Industrial Capital alcance las 2.400 hectáreas si continúa aumentando la demanda empresarial, aunque esa expansión todavía no está confirmada.

Por ahora, el Municipio trabaja sobre una superficie de 2.000 hectáreas y prevé comenzar a entregar los primeros terrenos hacia fines de diciembre, una vez completados los procedimientos necesarios para su adjudicación.

La primera etapa podría inaugurarse entre agosto y septiembre de 2027, mientras las empresas desarrollan progresivamente sus instalaciones. La cantidad definitiva de firmas que se instalarán dependerá de los proyectos aprobados, la superficie asignada a cada una y el cumplimiento de las condiciones de inversión.