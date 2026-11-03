Cinco Saltos se prepara para festejar su aniversario con Los Palmeras, Sele Vera y Los Pampas y más: cuándo será

Cinco Saltos ya se prepara para celebrar su 112° aniversario con tres jornadas de música, danza y actividades para toda la familia. Los festejos serán del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, con artistas nacionales y regionales en el escenario principal.

La Municipalidad difundió este martes la programación y confirmó que los espectáculos se realizarán en el Predio Polideportivo Municipal N° 1, en Blumetti y Belgrano. La entrada será libre y gratuita durante las tres noches.

Los Palmeras, Sele Vera e Iluminnatis encabezan los shows del aniversario

La grilla principal tendrá una propuesta musical diferente para cada jornada. El viernes 13 será el turno de Sele Vera y Los Pampas, que abrirán los espectáculos centrales del aniversario.

El sábado 14 se presentará Iluminnatis, con su show en el escenario mayor. El cierre, previsto para el domingo 15, estará a cargo de Los Palmeras, uno de los grupos de cumbia más reconocidos del país.

Las tres presentaciones serán en el Polideportivo Municipal N° 1 y no tendrán costo para el público. La propuesta está pensada para que vecinos y visitantes puedan participar de las actividades durante todo el fin de semana.

Qué artistas locales y academias participarán de los festejos en Cinco Saltos

Además de los espectáculos principales, el aniversario contará con una grilla de artistas locales, talleres y academias de danza. La programación incluirá propuestas musicales de distintos géneros y presentaciones de agrupaciones de la ciudad.

Entre los artistas y grupos anunciados figuran Reveca Currumil, Corazón Latino, Tony Bertedor, Disfruto, Siluets, Trío Bar, Sission Cumbia, La Acustika Folk, Nosotros y el Jefe y Aonikek.

También participarán Estrellas de la Danza, Fogón Sureño, Huellas del Sur, T.M. Hip Hop, Agrupación Ruca Picasa, Racks Sharqui, Sandra y Osvaldo, Mi Edén, Academia Alma Oriental y Estampas de Tradición.

La programación se completará con T.M. Danzas Árabes, Agrupación Mi Tradición, La Querencia, Estudio Dance Milagros Oses, T.M. Ensamble, Taller de Canto, T.M. Folklore, T.M. Tango y Ballet Folklórico Cinco Saltos.

Con los preparativos en marcha, Cinco Saltos se encamina a celebrar un nuevo aniversario con tres días de espectáculos.