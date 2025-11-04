El argentino debutó con victoria en Grecia, en el último torneo del calendario tenístico. Además, Djokovic regresa al circuito tras casi un mes sin acción. Los detalles.

Tomás Etcheverry luchó y se llevo un importante triunfo en su debut en el ATP 250 de Atenas

Tomás Etcheverry debutó con una trabajada victoria en el ATP 250 de Atenas. El platense se llevó el triunfo ante Mackenzie McDonald por 6-7, 7-6 y 6-3 y se clasificó a la segunda ronda, en uno de los últimos torneos del año. El platense es el único argentino en acción durante esta semana.

El primet set fue muy parejo. Hubo solo una chance de quiebre, que el argentino pudo salvar en su primer juego de servicio. Luego, el estadounidense inclinó la balanza en el tiebreak (7-5) y se llevó el set ajustadamente.

La segunda manga trajo los primeros quiebres del partido. Etcheverry logró romper el servicio de McDonald, pero rápidamente el estadounidense recuperó lo perdido. El platense no pudo ser efectivo en las cuatro chances de break que se le presentaron más adelante, pero cerró el set en un nuevo tiebreak (7-3).

Ya en el set decisivo, el argentino solo necesitó de un quiebre para quedarse con el partido. Sostuvo sin complicaciones su servicio y salvó un break point clave cuando el partido estaba 4-2. Con este triunfo, el 60° del mundo avanzó a la segunda ronda del torneo griego.

En la siguiente instancia se medirá al francés Alexander Muller, 5° preclasificado del torneo. El encuentro, correspondiente a los octavos de final, será este miércoles con horario a confirmar.

Etcheverry forma parte del equipo argentino que jugará las finales de la Copa Davis, entre el 18 y 23 de noviembre en Italia. Los demás integrantes son: Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Djokovic regresa al circuito en Grecia

Luego de perder en semifinales del Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic regresa al circuito tras más de tres semanas. Vale aclarar que además disputó una exhibición en Arabia Saudita, que no sumó puntos para el ranking ATP.

El serbio, actualmente número 5 del mundo, es el máximo favorito al título en Atenas. El máximo ganador de Grand Slams de la historia buscará su segundo título de la temporada, tras ganar en mayo el ATP 250 de Ginebra.