Boca, ante la chance de hundir a River y romper la racha negativa en La Bombonera

Boca llega dulce. River, todo lo contrario. En la previa de un Superclásico picante y con mucho en juego, el Xeneize sabe que tiene una increíble chance: ganarle al rival de toda la vida, meterse en fase de grupos de la Copa Libertadores y dejar muy complicado al Millonario en pelea por meterse al máximo torneo continental.

Tras el triunfo contra Estudiantes, el equipo de Úbeda está a un pasito de la Libertadores 2026. Se ubica 2°, con 56 puntos, y le saca 4 unidades a River a falta de dos partidos. Ganando uno de los dos encuentros, el Xeneize regresará a la fase de grupos de la cita internacional luego de tres años, ya que la última vez fue en 2023, cuando llegó hasta la final.

En años donde el Millo ha demostrado cierta paternidad sobre Boca, el club de la Ribera está ante una posibilidad impensada: si gana el Super, complicaría la clasificación de River a la Copa Libertadores. Porque si Argentinos y Riestra ganan sus respectivos partidos, dejarían al equipo de Gallardo en la ¡5° posición! de la tabla anual, a falta de solo un partido.

Además, el Xeneize quiere maquillar y cerrar de buena manera el año. Para Boca, fue un 2025 rotundamente negativo: se quedó afuera en la fase previa de la Libertadores contra Alianza Lima (un rival mucho menor), perdió hasta ahora el único Superclásico de la temporada, sufrió un papelón contra Auckland City en el Mundial de Clubes y no obtuvo ningún título.

El Xeneize quiere cortar la racha negativa en La Bombonera

Además de esta chance, Boca debe volver al triunfo como local en el Superclásico. Los últimos dos duelos en La Bombonera fueron triunfos del Millonario. El último partido que ganó fue en 2023 por 1-0, con gol de Darío Benedetto.

Y si vamos más atrás en el tiempo, la situación es aún más preocupante para Boca: de los últimos 10 duelos, solo ha ganado dos en los 90 minutos. A su vez, River se llevó la victoria en cuatro ocasiones y hubo cuatro empates (con un triunfo de Boca por penales).

A lo largo de toda la historia, el Superclásico se realizó en 264 veces, con 92 triunfos de Boca, 88 victorias de River y 84 empates. Si tomamos en cuenta solo los partidos disputados en La Bombonera, hay un claro dominio del Xeneize, con 46 triunfos. Por su parte, River ganó en 24 ocasiones.

Boca regresa a los entrenamientos

Luego de un día libre tras la victoria frente al Pincha, el equipo de Úbeda se reencontrará este martes por la tarde, en el inicio de la semana de entrenamientos. Serán jornadas extensas, algunas con doble turno.

Úbeda ya sabe que podrá contar con Leandro Paredes, tras no jugar frente a Barracas Central por haber llegado a la quinta amarilla. Quien saldría del equipo sería Tomás Belmonte. A lo largo de la semana se lo exigirá a Edinson Cavani. El uruguayo no juega desde el 14 de septiembre y tiene un pie afuera del Superclásico. De ser tenido en cuenta, el delantero iría al banco, ya que Milton Giménez y Miguel Merentiel tienen asegurado su lugar en el equipo.