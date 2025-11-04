Racing recibió una durísima sanción de Aprevide por el recibimiento frente a Flamengo

El equipo de Gustavo Costas fue sancionado este martes tras los fuegos artificiales en la Copa Libertadores. Los detalles.

Entre la clasificación a la Libertadores y la renovación de Costas

Racing atraviesa momentos difíciles tras la eliminación de Copa Libertadores. Luego de caer en semifinales frente a Flamengo, la Academia se enfoca por completo en el torneo Clausura y en clasificarse a la próxima edición de la cita continental.

El panorama es muy complicado, ya que está a 5 puntos de River, quien sería el último equipo que estaría ingresando a la Libertadores por tabla anual, a falta de dos partidos. Además, por el momento se estaría quedando afuera de los playoffs: se ubica 9° con 19 unidades, por debajo de Tigre y Belgrano, que lo superan en diferencia de gol.

A pesar del delicado momento futbolístico, Diego Milito le ofreció la renovación de contrato a Gustavo Costas. El vínculo del entrenador termina a fin de año y por ese motivo ya se mueve el presidente de la Academia. Por el momento, todavía no hay una respuesta por parte del DT, que se enfoca solamente en los partidos del Clausura.

La dura sanción de Aprevide por el recibimiento frente a Flamengo

Tras el empate sin goles frente a Central Córdoba, este martes Racing se despertó con una mala noticia: fue sancionado duramente por parte de APreViDe debido el gran recibimiento con fuegos artificiales en la vuelta de las semis de Libertadores.

Según indicó la institución de seguridad, deberá jugar los próximos tres partidos de local a puertas cerradas. El comunicado recalcó que la sanción es «por falta de organización para el control y la vigilancia«. Además, se resalta que el 24 de octubre se le recordó a Racing «la prohibición de manipular elementos de pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier índole«.

A su vez, el documento reveló que «al menos 2 personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia«.

Se detalló que luego de cumplir la sanción, los primeros tres encuentros «se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa».

Desde la dirigencia de la Academia, tienen la posibilidad de apelar esta sanción de Aprevide. Además, se cree que la CONMEBOL, a través del Tribunal de Disciplina, también sancionará al equipo de Costas, ya sea con una multa económica u otro tipo de penas más duras.