Etcheverry ganó un partidazo y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami
El platense fue efectivo y se llevó un duelo clave en Estados Unidos. Mas tarde habrá duelo argentino entre Cerúndolo - Tirante. Los detalles.
Tomás Etcheverry debutó con triunfo en el Masters 1000 de Miami. El Retu, que inició su camino en segunda ronda, venció a Zizou Bergs (45°) por doble 7-6 en dos horas y 37 minutos y se metió por primera vez en la tercera ronda del torneo.
La primera manga fue muy disputada y ninguno logró quebrar el servicio del rival. Hubo oportunidades de quiebre para ambos pero no pudieron concretar. La mínima diferencia la marcó el argentino en el tiebreak (7-5) y se llevó el primer set.
Ya en el definitivo, el desarrollo fue diferente. Etcheverry logró el primer break y se puso arriba por 4-2, pero rápidamente el belga igualó el marcador. Sin ningún imprevisto, llegaron a un nuevo tiebreak donde el platense volvió a ser más efectivo (7-3) y se llevó un tremendo duelo.
En la tercera ronda, el 29° preclasificado se verá las caras contra el español Rafael Jodar (109°), que llega proveniente de la Qualy. El tenista de 19 años es una de las máximas promesas del tenis actual.
Cerúndolo y Tirante se enfrentan este sábado
La jornada de este sábado tendrá un enfrentamiento argentino. Thiago Tirante (81°), que viene de derrotar al francés Royer en tres sets, se medirá ante Francisco Cerúndolo (19°), que debuta en el certamen. El duelo comenzará no antes de las 17. De esta forma, habrá otro tenista albiceleste en la tercera ronda.
Será el sexto enfrentamiento entre ambos, con el historial a favor de Tirante por 3-2. En este 2026, ya se vieron las caras en Río, donde Tirante avanzó ante el retiro por lesión de Cerúndolo. El ganador jugará en la tercera ronda ante el vencedor de Medvedev – Sakamoto.
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