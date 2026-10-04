Toro goleador: el récord que alcanzó Lautaro Martínez en la Selección Argentina

Foto: Clarín. El Toro viene de goles importantes para la Selección. El último, nada menos que ante Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Nuevo encuentro con la red y récord por demás especial para el delantero Lautaro Martínez, que anoche se anotó como el tercer máximo goleador de la Selección Argentina de Fútbol, tras anotar en la goleada albiceleste sobre Burkina Faso.

El Toro llegó anoche en el estadio Monumental a los 42 gritos con la camiseta de Argentina, tras anotar doblete en la victoria por 7 a 0; estadística que le permitió igualar a Sergio “Kun” Agüero en la tabla de goleadores históricos de la Selección.

Martínez y Agüero, surgidos en Racing e Independiente, respectivamente, comparten el tercer puesto de la tabla, por delante de otros históricos y emblemáticos delanteros, como lo son Hernán Crespo con 35 goles y Diego Armando Maradona con 32.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR! A los 4′, Lautaro Martínez puso el 1-0 ante Burkina Faso. https://t.co/sjkEJ7Y5B0 — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Al ser reemplazado en el complemento por el debutante Santiago Castro, el centrodelantero del Inter no pudo romper esa línea, aunque tendrá revancha dentro de dos días, nada menos que en la despedida de Lionel Messi, en el partido ante Benín.

Su siguiente objetivo es superar la barrera de los 54 goles hechos por Gabriel Batistuta, en 77 juegos. Con 29 años y mucho recorrido aún por delante con la camiseta albiceleste, Martínez está a 12 tantos del Bati y poder trepar al segundo puesto de ese registro estadístico.

Asistencia de Lautaro Martínez y definición de Gianluca Prestianni para el 3-0 Argentina 3-0 Burkina Faso | Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y @ClankJPV 📺 https://t.co/KOpdeXGXNe October 4, 2026

Quien ostenta cómodamente el primer puesto y es el máximo goleador de la Argentina es Lionel Messi, quien el martes cerrará su etapa con la Albiceleste en el cotejo ante Benín. El rosarino tiene 125 goles en 207 encuentros y le sacó 71 tantos al “Batigol”.

Lautaro Martínez cuenta con goles importantes en Argentina: uno de los más emblemáticos fue el 2 a 1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, que le dio el pase a la final de la Copa del Mundo al equipo de Scaloni.

También anotó en el Finalissima ante Italia en la goleada por 3 a 0 para quedarse con el título y en el tiempo extra de la final de la Copa América ante Colombia, donde Argentina se proclamó bicampeón continental.