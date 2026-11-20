La polémica que rodea a Nelson Castro por su cobertura del viaje del papa León XIV a Perú sumó un nuevo capítulo. Esta vez, Pablo Duggan cuestionó duramente al periodista de TN y reveló un supuesto episodio ocurrido años atrás con el papa Francisco, que habría provocado un fuerte enojo del entonces pontífice.

En declaraciones a Primicias Ya, de América TV, Duggan recordó una situación que, según aseguró, presenció durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro en 2013. Su relato sorprendió por la gravedad de los cuestionamientos y por la reacción que le atribuyó al papa Francisco.

Pablo Duggan apuntó contra Nelson Castro y reveló qué habría pasado con el papa Francisco

Durante la entrevista, el conductor de C5N recordó un encuentro del papa Francisco con integrantes de la comunidad argentina en la Catedral de Río de Janeiro.

Según su versión, Nelson Castro habría llegado al lugar acompañando a un joven en silla de ruedas y aprovechado el momento en que el pontífice se acercó a saludarlo para intentar entrevistarlo en vivo.

“Fuimos, fue Nelson y aparece empujando una silla de ruedas de un chico discapacitado. Yo me quedé helado”, relató Duggan, quien cuestionó duramente la actitud de su colega.

El periodista aseguró que Castro tenía preparado un teléfono celular conectado con el estudio de televisión y que, cuando Francisco se acercó al joven, inició una entrevista inesperada.

Para Duggan, aquella situación representó una falta a los códigos profesionales que deben respetarse durante las coberturas papales.

“Lo quiso echar a patadas”: la fuerte revelación de Pablo Duggan

El momento más contundente de la entrevista llegó cuando Pablo Duggan describió la supuesta reacción del papa Francisco ante la actitud de Nelson Castro.

“Sé que el Papa se recontra calentó, lo quiso echar a patadas a Nelson Castro”, afirmó el periodista.

Según su relato, Francisco habría sentido un profundo malestar por la manera en que Castro intentó conseguir declaraciones durante el encuentro.

Sin embargo, se trata de una afirmación realizada por Duggan y no de una reacción confirmada públicamente por el fallecido pontífice.

El conductor también cuestionó el comportamiento de Castro durante las coberturas internacionales y sostuvo que suele generar conflictos con otros periodistas.

La polémica de Nelson Castro en Perú que desató las críticas

Las declaraciones de Duggan surgieron después de que Nelson Castro quedara en el centro de una controversia por sus comentarios sobre Chiclayo, la ciudad peruana estrechamente vinculada con la trayectoria religiosa de León XIV.

Durante una transmisión en vivo para TN, Castro describió las condiciones de algunas calles y viviendas de la ciudad, utilizando expresiones que generaron indignación entre periodistas y ciudadanos peruanos.

El episodio provocó cuestionamientos en redes sociales y medios de comunicación de ese país, donde consideraron que sus palabras habían sido despectivas.

Consultado sobre la situación, Duggan calificó la cobertura de Castro como una vergüenza y aseguró que sus comentarios habían sido completamente desubicados.

También sostuvo que otros periodistas de la comitiva papal habrían manifestado malestar por el comportamiento del conductor de TN.

Pablo Duggan defendió a Mercedes Ninci y marcó diferencias con Nelson Castro

En medio de sus críticas, Duggan decidió diferenciar el caso de Nelson Castro del de Mercedes Ninci, quien también había recibido cuestionamientos durante la cobertura en Perú.

El conductor consideró que las declaraciones de Ninci fueron malinterpretadas y defendió su trayectoria profesional.

En cambio, mantuvo una postura muy crítica sobre Castro, a quien acusó de no respetar determinados protocolos periodísticos durante los viajes papales.

Nelson Castro, nuevamente en el centro de la polémica por sus coberturas papales

La controversia también se alimentó de un video difundido durante el vuelo del papa León XIV hacia Perú, en el que se observó a Nelson Castro interactuando con el pontífice mientras realizaba una transmisión.

Las imágenes generaron opiniones divididas sobre los límites que deben respetar los periodistas cuando acompañan a una figura religiosa de relevancia internacional.

En ese contexto, Pablo Duggan recuperó el episodio que asegura haber presenciado con el papa Francisco en 2013 y volvió a poner en discusión los métodos utilizados por Castro para conseguir declaraciones exclusivas.

Por el momento, las afirmaciones sobre el supuesto enojo de Francisco corresponden al testimonio de Duggan y no constituyen una versión corroborada de manera independiente.