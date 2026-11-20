Marianela Mirra y José Alperovich atraviesan semanas de fuerte exposición mediática. Mientras circulan versiones sobre una crisis en el matrimonio, la situación judicial del exgobernador de Tucumán registró una novedad importante: la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó su condena por abuso sexual, pero redujo la pena de 16 a 14 años de prisión.

La decisión judicial se conoció el miércoles 18 de noviembre de 2026, pocos días después de que la exganadora de Gran Hermano 2007 rompiera el silencio sobre su vida matrimonial y negara públicamente que estuviera atravesando una separación.

Marianela Mirra habló de su matrimonio con José Alperovich: qué dijo sobre la supuesta crisis

A comienzos de noviembre, Marianela Mirra fue abordada por un cronista de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV, y respondió a las versiones que señalaban que su relación con Alperovich no atravesaba un buen momento.

Lejos de confirmar una ruptura, la ex Gran Hermano aseguró que continuaba enamorada y acompañando al exmandatario.

«Lo amo, estoy a full con él, acompañándolo», expresó durante la entrevista.

También calificó su presente matrimonial como «espectacular» y afirmó que mantenía una buena relación con la familia de Alperovich.

Sin embargo, en el mismo programa trascendieron versiones sobre dificultades de convivencia y una crisis que la pareja habría atravesado antes de casarse.

Según se informó en LAM, Mirra reside en otro departamento del mismo edificio de Puerto Madero donde el exgobernador cumple prisión domiciliaria.

Esta situación alimentó las especulaciones sobre el vínculo, aunque la propia Mirra negó que existiera una separación.

Qué pasó con la condena de José Alperovich: por qué le redujeron la pena

La novedad judicial se conoció el 18 de noviembre, cuando la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió confirmar la responsabilidad penal de José Alperovich por los abusos sexuales cometidos contra su sobrina y exasistente.

El exgobernador había sido condenado en junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual, seis de ellos con acceso carnal.

En un fallo dividido, los camaristas Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse ratificaron la culpabilidad, pero modificaron el monto de la pena.

Para establecer la nueva condena de 14 años de prisión, los jueces tuvieron en cuenta circunstancias atenuantes relacionadas con la edad y el estado de salud del exmandatario.

También revisaron la valoración de determinados agravantes utilizados en la sentencia original.

El tercer integrante del tribunal, Daniel Morin, votó en disidencia y propuso anular la condena y realizar un nuevo juicio.

Pese a la reducción de la pena, la Justicia mantuvo la inhabilitación perpetua de Alperovich para ejercer cargos públicos.

Dónde vive José Alperovich y cómo cumple su condena

Actualmente, José Alperovich cumple prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires.

El beneficio le fue otorgado en junio de 2025, después de haber permanecido detenido en el penal de Ezeiza.

Su situación judicial condicionó la vida cotidiana de la pareja, que formalizó su relación mediante una ceremonia íntima celebrada el 27 de noviembre de 2025, en el departamento donde el exgobernador cumple su condena.

Mirra mantuvo durante años un perfil reservado respecto de su relación sentimental con Alperovich, aunque desde 2025 comenzó a referirse públicamente al vínculo.

Marianela Mirra y Alperovich: las dificultades de convivencia y el deseo de tener un hijo

Otro de los aspectos que trascendió durante las últimas semanas está relacionado con los proyectos familiares del matrimonio.

En LAM se mencionó que Marianela Mirra y José Alperovich atravesaron intentos de tratamientos de fertilidad con la intención de tener un hijo.

También se habló de una crisis anterior al casamiento, durante la cual la ex Gran Hermano habría viajado a Aruba junto a su madre para reflexionar sobre el futuro de la relación.

Según la información difundida en el ciclo televisivo, después de ese viaje decidió continuar con Alperovich, aunque manteniendo espacios de residencia separados.

Estas versiones contrastan con las declaraciones públicas de Mirra, quien aseguró que continúa acompañando a su marido.

Qué puede pasar ahora con José Alperovich tras la reducción de su condena

La resolución de Casación representa una modificación importante en la situación penal del exgobernador, pero no implica su absolución ni su liberación.

La Cámara confirmó los hechos por los que fue condenado y mantuvo su responsabilidad penal.

La defensa todavía podría intentar nuevas instancias de revisión judicial, mientras Alperovich continúa cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario.

En paralelo, Marianela Mirra mantiene públicamente su respaldo al exgobernador, a pesar de las versiones sobre dificultades matrimoniales.

Así, a pocos días de cumplirse el primer aniversario de su casamiento, la pareja vuelve a ocupar el centro de la escena por una combinación de rumores sentimentales y novedades judiciales.