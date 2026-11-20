La Fiesta de la Cerveza Artesanal del Sur Neuquino, Biergarten Patagoina, que se llevará a cabo los días sábado 5 y domingo 6 de diciembre en Junín de los Andes, ya anunció a sus cerveceros participantes, muchos de ellos ganadores de medallas de oro, plata y bronce de la última fiesta provincial.



Darán forma al patio cervecero que se generará en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén, cervezas artesanales de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Meliquina, Aluminé, Villa Pehuenia y de la ciudad de Neuquén.



Estarán, por supuesto, las locales Enkidu y Del Vonet, que recibieron varios premios. La distinguida como Mejor Cervecería Neuquina, Beyla, de la ciudad de Neuquén. Y otras de la cordillera como Brava, Nuske, Epulafquen, Lácar, Mukür, Fenris, Aluminé, Noscohue, Pogo, Huala y Gringa.



Además, habrá música en vivo sobre el escenario de la Fiesta y diferentes propuestas de gastronomía regional, para disfrutar del fin de semana largo, de la mejor manera en la cordillera. La entrada es abierta y gratuita, pero los que tomen cerveza deberán comprar el vaso del evento, que llega con un diseño totalmente renovado.



Habrá campaña del conductor designado y consumo responsable, porque el que toma, no maneja. Montaña Seguridad Privada trabajará como siempre para hacer de éste un evento seguro. Se puede seguir toda la información en sus redes @biergartenpatagonia.



Biergarten Patagonia es organizado por Identidad Sur en alianza con el Municipio de Junín de los Andes y los cerveceros locales. Auspician y acompaña el evento NeuquénTur, el Restaurante Ruca Hueney, El Hípico Loteo Residencial, Carnes Argentinas, Transportes Imaz, Qero Ecovasos y Axion Energy Land Oil.