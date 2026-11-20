La situación judicial de Julio Iglesias sumó un nuevo capítulo. La Audiencia Nacional de España abrió una investigación penal contra el cantante de 83 años, luego de admitir parcialmente una querella presentada por dos exempleadas que lo acusan de presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la decisión fue tomada por el juez Antonio Piña, quien consideró que los testimonios y la documentación presentada por las denunciantes constituyen elementos suficientes para iniciar una investigación. Sin embargo, el magistrado aclaró que la apertura del procedimiento no significa que las acusaciones hayan sido comprobadas ni que exista una declaración de culpabilidad.

Los hechos denunciados habrían ocurrido durante 2021, cuando ambas mujeres trabajaban en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

Julio Iglesias será investigado: qué resolvió la Justicia española

El juez de la Audiencia Nacional admitió investigar posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, aunque rechazó avanzar sobre otras acusaciones incluidas en la querella.

Entre los delitos que quedaron fuera de esta investigación se encuentran la presunta trata de personas y las posibles vulneraciones de los derechos laborales de las trabajadoras.

La resolución judicial establece que las denunciantes deberán presentarse ante la Justicia española el 3 de febrero de 2027 para ratificar sus acusaciones.

Además, el magistrado ordenó mantener bajo reserva sus domicilios y otros datos que permitan identificarlas, aunque no les concedió formalmente la condición de testigos protegidas.

Qué denunciaron las dos exempleadas de Julio Iglesias

Las mujeres, identificadas públicamente con los seudónimos de Rebeca y Laura, trabajaron en las residencias caribeñas del cantante durante 2021.

Una de ellas se desempeñaba como empleada doméstica, mientras que la otra trabajaba como fisioterapeuta.

Según sus denuncias, habrían atravesado situaciones de presunto acoso y agresiones sexuales, además de malos tratos y restricciones sobre sus actividades personales.

Las exempleadas también describieron extensas jornadas laborales, falta de descansos regulares y condiciones de control por parte de sus superiores.

Entre los elementos aportados a la causa figuran fotografías de lesiones físicas. Una de las imágenes muestra un hematoma en un brazo, mientras que otras marcas en un muslo podrían ser compatibles con una mordedura, según la presentación judicial.

Estas circunstancias forman parte de las denuncias y deberán ser investigadas para determinar si existieron responsabilidades penales.

Por qué la Justicia de España decidió investigar ahora a Julio Iglesias

La investigación judicial se produce después de un cambio de criterio sobre la competencia de los tribunales españoles para intervenir en hechos presuntamente ocurridos en el extranjero.

En enero de 2026, la Fiscalía había archivado las primeras actuaciones al considerar que la Justicia española no tenía jurisdicción para investigar los episodios denunciados.

Sin embargo, las dos mujeres presentaron una nueva querella el 3 de septiembre, con el acompañamiento de la organización internacional Women’s Link Worldwide.

Posteriormente, en octubre, la Fiscalía consideró que existían fundamentos legales para que los tribunales españoles investigaran determinadas acusaciones, teniendo en cuenta la nacionalidad del cantante.

El juez Antonio Piña aceptó ese criterio y resolvió abrir el procedimiento penal, aunque también señaló que existen aspectos de la querella que deberán ser aclarados durante la investigación.

Qué dijo Julio Iglesias sobre las denuncias en su contra

Desde que las acusaciones tomaron estado público, Julio Iglesias rechazó las denuncias y aseguró que los hechos relatados por sus exempleadas no ocurrieron.

El cantante calificó las acusaciones como «absolutamente falsas» y negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer.

Su postura se mantiene enfrentada a los testimonios presentados por las denunciantes, que ahora serán analizados en el marco de una investigación judicial.

Por el momento, no existe una condena contra el artista por estos hechos y la apertura de la causa no supone una determinación anticipada de culpabilidad.

Cuándo será la próxima instancia judicial en la causa contra Julio Iglesias

La próxima fecha relevante será el 3 de febrero de 2027, cuando las dos exempleadas deberán comparecer presencialmente ante la Audiencia Nacional para ratificar sus denuncias.

A partir de esas declaraciones y del análisis de las pruebas aportadas, el tribunal podrá determinar cómo continúa la investigación.

La decisión representa un avance procesal en una causa que involucra a una de las figuras más reconocidas de la música española e internacional, pero las acusaciones todavía deberán ser examinadas y contrastadas por la Justicia.