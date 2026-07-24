El frío y la nieve imponen su ritmo: el detrás de escena de la obra en la Ruta 26 de Neuquén

En un rincón de Neuquén surge entre las araucarias una aldea de ensueños, Caviahue, «el pueblo más lindo del mundo», según la Organización Mundial del Turismo en 2024. En invierno, la nieve brinda postales increíbles, tapa los caminos y paraliza las obras que estaban en marcha. Es el caso de la Ruta Provincial 26, hacia Copahue. Sin embargo, no se detiene por completo. Allí está el ingeniero civil y jefe de obra, Hernán Vega, organizando la logística y el mantenimiento. «Es sumamente lindo poder ejecutar algo que la gente pueda disfrutar. Es algo por lo que elegí la carrera», enfatizó.

Cada temporada la ruta entra en una especie de pulso que marca el clima. Con la veda invernal levantada, las máquinas irrumpen sobre la traza; con las primeras nevadas fuertes, el frío impone un freno y obliga a guardar el hormigón. Entre una etapa y la otra, la montaña dicta el ritmo. «Así de hermoso como es Caviahue, también es sumamente hostil», resaltó Vega, que sintió de cerca los 14 grados bajo cero de sensaciones térmicas.

En ese escenario la Ruta 26 ya muestra resultados concretos. Desde octubre de 2025 hasta fines de abril se ejecutó la mitad de la obra. El tramo nuevo acorta tiempos y transforma la experiencia de viaje hacia las termas de Copahue. «Cuando inauguramos ese 48%, la gente subía videos y decía: ‘Es increíble. Antes tardábamos 20 minutos, ahora se hacen 4 minutos'», señaló el ingeniero.

El paso a paso de la Ruta 26 en Caviahue

Los avances en la Ruta Provincial 26. (Gentileza).

La obra se puso en marcha el 15 de octubre del año pasado, ni bien consideraron aptas las condiciones climáticas. Vega detalló que primero se abrieron desvíos paralelos a la calzada existente para que la gente siguiera camino a Copahue y al Salto del Agrio. «Para poder trabajar sobre la ruta nueva, que coincide con la anterior, se necesitaban esos caminos auxiliares», comentó.

Después llegó la etapa más profunda. «Había que hacer una excavación básicamente en casi toda la traza para remover material que no es apto y reemplazarlo por material granular bien graduado, de una resistencia especificada», explicó Vega.

Sobre esa base se aplicó una capa de imprimación asfáltica y se colocó una membrana plástica de 200 micrones que impermeabiliza la estructura. Después le siguió el colado del pavimento rígido de hormigón, elegido por su mayor durabilidad frente a nieve, hielo y deshielos sucesivos.

El 30 de abril la secuencia se interrumpió de golpe ante las inclemencias del clima que ponían en riesgo la calidad de la obra. «Había exceso de humedad y eso no permite compactar bien las capas de suelo. Había bajas temperaturas y eso ya no permite colar el hormigón con calidad», remarcó Vega. La ejecución del proyecto entró en veda, se frenaron las certificaciones y la estructura de personal se redujo a un mínimo indispensable.

Aun así, la actividad sobre la Ruta 26 no se detiene del todo. En pleno invierno, la jornada arranca cuando el sol asoma, cerca de las nueve. Se ponen en marcha las máquinas para que alcancen temperatura y luego abren paso sobre la nieve y despeja la huella. «Se dejaron equipos como una motoniveladora, una pala cargadora, camiones, una retropala, para mantener el camino, hacer algún tipo de aporte de material y asegurar que el tránsito pueda seguir circulando», indicó el jefe de obra.

Vega aseguró que la logística incluye el cuidado del entorno. «El impacto ambiental ha sido mínimo realmente; no dañamos ni tuvimos que extraer ningún árbol ni vegetación local», afirmó Vega. Los desvíos se diseñaron alrededor de las araucarias y los ñires.

La segunda mitad de la obra espera ahora una nueva ventana de buen tiempo. Los equipos se preparan para volver a la producción entre septiembre y octubre. «Vamos a ver como nos trata el resto del invierno. La idea es continuar», comentó el ingeniero.

Hernán, el ingeniero que abre caminos en la cordillera de Neuquén

Hernán Vega es mendocino, tiene doce años de experiencia como ingeniero civil y un recorrido que incluye estructuras de hormigón en Bahía Blanca, trabajos en Puerto Rosales y obras en la zona de Allen y Roca. «No siempre han sido rutas, eso está bueno», comentó al repasar su recorrido de obra en obra.

La veda invernal impide la continuidad de la pavimentación, pero continúa el mantenimiento. (Gentileza).

Para hacerse cargo de la Ruta 26 se instaló en Caviahue y equilibró su vida entre la cordillera y su familia en Mendoza. Muchos de los trabajadores viven con un ritmo similar: más de veinte días seguidos en la montaña y pocos de descanso en sus casas. «Hay gente que está haciendo un esfuerzo muy grande por la obra, está lejos de las familias y trata de dar lo mejor», valoró.

El paisaje, admite, compensa parte de ese sacrificio. «Caviahue es un lugar soñado, es un paraíso. Siempre le digo a la gente con la que trabajo que disfrute todos los días cuando se levanta, porque siempre es hermoso el paisaje», enfatizó.

La satisfacción llega cuando esa belleza se vuelve accesible para más personas. «Es muy satisfactorio cuando uno termina y la sociedad puede gozar de eso que uno construyó», expresó.

Vega sabe que a veces los viajeros se topan con máquinas, desvíos y demoras. Pide paciencia: «Sabemos que por ahí no es lo ideal que cuando vayan haya una máquina o se demoren un poco en el camino, pero es transitorio y todo es en pos de mejorar».