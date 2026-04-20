Tragedia en el Rally: la Justicia investiga el accionar de los organizadores y del público

Un espectador murió en el Rally en Mina Clavero después de un vuelco fatal.

La Justicia investiga las causas del fatal accidente en el Rally Sudamericano en Mina Clavero que terminó con la muerte de un espectador tras un impactante vuelco.

Un hombre de 25 años falleció después del despite del auto del piloto paraguayo Didier Aria que dio varias vueltas y cayó sobre un sector en el que había varias personas siguiendo la competencia.

La fiscal de instrucción de Villa Cura Brochero, Analía Gallarato, es la que encabeza la investigación del hecho. Analizan las condiciones de seguridad y el accionar del público.

La investigación intentará dilucidar si los espectadores de ese sector estaban mal ubicados y si la organización falló en permitir que se posicionen en ese lugar.

«El lugar donde estaban era totalmente inapropiado. El externo de una curva marca una pauta de que prácticamente roza los niveles de suicidio ponerse ahí», señaló el periodista especializado, Juan Cruz Mathus.

⚫️ UNA VÍCTIMA FATAL EN EL RALLY



🚗 Luego del grave accidente protagonizado por el binomio paraguayo Arias – Núñez en el tramo Giullio Cesare, en el Valle de Trasladierra, una persona del público perdió la vida.



▶️ Los pilotos se encuentran en buen estado de salud.



❌ Se… pic.twitter.com/8ZXI7aBodW — 351 Deportes (@351Deportes) April 19, 2026

En eventos de este tipo, la organización pone autos de seguridad que recorren el circuito antes de que se largue la competencia. En ese momento, debieron notificar que había gente ubicada en un lugar peligroso.

Una testigo que estaba cerca del lugar del accidente reveló que la advertencia fue realizada y el público no acató la orden de moverse. «Los autos de seguridad pasaron y les notificaron que por favor se corrieran, pero ellos no se corrieron», explicó.

También apuntaron contra la demora de la atención médica. «La ambulancia tardó 15 minutos en llegar», indicó la testigo, a pesar de que solo estaba a 900 metros del lugar del vuelco.