Tras un tie-break de 19 puntos, Jara Lozano consiguió su segunda victoria en el UTR 25k de Córdoba

A sus 40 años recién cumplidos, Nicolás Jara Lozano sigue demostrando su vigencia y comenzó de la mejor manera en el UTR 25k que se disputa en Córdoba. Es su cuarta participación en este certamen en lo que va del año y en la última edición, que terminó a principios de agosto, tuvo su mejor rendimiento al alcanzar la final.

Luego de tener el primer día libre, el martes el Colo tuvo su estreno ante Augusto Lucarrelli, de 20 años y ubicado en el puesto 2207 del ranking ATP.

Fue una prueba muy exigente para el neuquino, que se quedó con la victoria por 6-2, 4-6 y 7-6 en 2 horas y 54 minutos de partido. Además, en el tie-break final se impuso por 19-17, reflejando la paridad del duelo.

Este miércoles afrontó su segundo partido y el cansancio no le pasó factura: derrotó 7-6 (4) y 6-3 a Luciano Doria, de 33 años y ubicado en el puesto 1005 del escalafón mundial.

Con estos resultados, quedó bien posicionado para los dos próximos desafíos. Este jueves se enfrentará con Valentino Conte (22 años, 1613° del ranking) y el viernes cerrará el grupo frente a Tomás Farjat (25, 511°), en busca de meterse en las semifinales del certamen. Todos los partidos se transmiten en este link.