Tres amazonas de Neuquén se miden con las mejores del país en la gira por Buenos Aires

Salma Ockier, Martina Ockier y Luz García Dignani llevan la bandera de Neuquén en los principales escenarios de la equitación nacional y participan de una importante gira por destacadas entidades de la provincia de Buenos Aires. Lo hacen en representación del Club Hípico Río Limay y se miden con las mejores amazonas del país.

Las deportistas están afrontando exigentes jornadas de competencia en reconocidos escenarios de la equitación argentina. Ya compitieron en el Club Hípico San Jorge Village y en La Dolfina, mientras que la próxima cita será en el Club Alemán.

Sumar experiencia es el gran objetivo.

Distintas alturas y máxima concentración

La participación contempla pruebas de salto en distintas alturas, de 1,10, 1,20 y 1,30 metros, categorías que demandan un elevado nivel técnico, preparación física, concentración y una destacada conexión entre la amazona y su caballo.

Ya pasaron dos etapas de la gira y ahora van al Alemán.

En cada presentación, las representantes neuquinas vienen obteniendo muy buenos resultados, compitiendo frente a destacados jinetes y amazonas, demostrando el crecimiento, la preparación y el nivel deportivo que ha alcanzado la equitación de Neuquén.

Detrás de esta participación existe un importante trabajo de formación, acompañamiento y dedicación, con el respaldo de la familia Ockier y la supervisión de Alejandro Ockier y Guadalupe Dale, quienes acompañan el desarrollo deportivo de las amazonas.