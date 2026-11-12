Neuquén hizo historia y ganó por primera vez los Juegos de la ParaAraucanía

Neuquén escribió una página histórica en el deporte adaptado y se consagró por primera vez en los Juegos Binacionales de la ParaAraucanía. El equipo provincial culminó hoy su participación en la sexta edición del certamen, que se desarrolló en Valdivia, Chile, con una cosecha de 74 medallas. Sacó diferencias sobre La Pampa y Río Negro, que completaron el podio.

La delegación neuquina brilló en natación y cumplió con los pronósticos en atletismo.

El equipo neuquino alcanzó un total de 52 medallas de oro, 14 de plata y 8 de bronce, una cosecha que le permitió quedarse con el título. La natación fue el punto más alto de la delegación provincial. Río Negro se quedó con el primer puesto en atletismo y eso fue clave para que pueda asegurar el tercer lugar en la general. Iñaki Basiloff, emblema del deporte provincial y campeon paralímpico, formo parte del team y aportó en el medallero.

El logro representa un hito para el deporte adaptado provincial. En la jornada de cierre, Neuquén volvió a tener una destacada actuación, sumando nuevas preseas en ambas disciplinas. En natación, Luján Navarrete y Pedro Marquina consiguieron medallas de oro en los 50 metros mariposa, en una prueba que también tuvo aportes de Ángeles Atala, Lautaro Maldonado y Martín Alias.

Julieta De la Vega alcanzó el primer puesto en los 100 metros espalda. Por su parte, Axel Gómez obtuvo la medalla de plata en 50 metros mariposa, mientras que Renata Cela Odone consiguió el bronce en 25 metros espalda.

Basiloff, un refuerzo de lujo para el equipo neuquino. El campeón paralímpico mostró su categoría en Valdivia.

Más oros en atletismo

En atletismo, Guadalupe Soto se quedó con el oro en los 200 metros, clase 33, al igual que Rocío Barros en clase 37, Julissa Pineda en la categoría de sordos e hipoacúsicos 15, Héctor Rincón en clase 34 y Mateo Sepúlveda en la categoría de ciegos y disminuidos visuales 12.

El historial 6 ediciones de los ParaAraucanía se realizaron hasta el momento. Río Negro es el más ganador con 4 (2018, 2019, 2023 y 2025), Santa Cruz festejó en 2024 y ahora llegó el turno de Neuquén.

También se destacaron Sofía Aguirre Quintulén, Gustavo Nahuelquín, Lautaro Tracana y Agustín Braian Silva, quienes conquistaron medallas doradas en lanzamiento de jabalina en sus respectivas categorías.

Las medallas de plata llegaron de la mano de Natalia Pérez Guarino, en los 800 metros, clase 20, mientras que Sonia Rikemberg obtuvo el bronce en los 200 metros, categoría ciegos y disminuidos visuales 12, y Juan Cruz Quinteros hizo lo propio, obteniendo bronce en lanzamiento de jabalina, categoría sordos e hipoacúsicos 15.

De esta manera, Neuquén cerró una participación inolvidable, alcanzando por primera vez la cima de los Juegos Binacionales de la ParaAraucanía. Un resultado que trasciende el medallero y pone en valor el trabajo sostenido para fortalecer el deporte adaptado, promover la inclusión y generar oportunidades de desarrollo para los atletas de toda la provincia.

Info y fotos: Neuquén Informa