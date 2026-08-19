Dolor en la música popular: murió Florencia, la hija del cantante Lucas Sugo, a los 23 años

El ámbito de la música popular rioplatense atraviesa horas de hondo pesar, tras la confirmación de una dolorosa noticia que conmovió de inmediato. Es que el duelo golpea al reconocido cantautor uruguayo Lucas Sugo, luego de que se confirmara el fallecimiento de su hija mayor, Florencia Victoria Sugo Da Rosa, de 23 años de edad.

Antes de morir, la joven venía dando una prolongada batalla contra una patología oncológica, que le había sido diagnosticada a comienzos de 2025.

El trágico desenlace fue comunicado formalmente por el mánager del artista, Diego Sorondo, mediante una declaración institucional en plataformas interactivas que posteriormente fue ratificada y compartida por el propio vocalista.

El comunicado oficial de Diego Sorondo y la suspensión de la gira de Lucas Sugo

La confirmación oficial del deceso se dio a conocer a través de las cuentas institucionales del equipo de trabajo del intérprete, solicitando respeto y reserva para la intimidad familiar.

«Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso», expresó Diego Sorondo en el texto difundido en Instagram.

El representante remarcó el agradecimiento por el apoyo incondicional de los seguidores, y pidió comprensión ante el momento de recogimiento que atraviesa el círculo más íntimo del artista.

Como consecuencia directa de este luctuoso suceso, el equipo de producción anunció la reprogramación con fecha a definir de los conciertos que Lucas Sugo tenía previstos para el próximo fin de semana, en el marco de su recorrido por Argentina.

Las presentaciones suspendidas comprenden los espectáculos agendados para el sábado 22 y domingo 23 de agosto 2026 en las localidades de Las Breñas y Charata, en la provincia de Chaco, así como el recital programado en Las Toscas, Santa Fe.

La decisión prioriza el acompañamiento familiar en el proceso de duelo junto a sus otros dos hijos, Lucas Agustín e Isabella, posponiendo los compromisos de agenda profesional hasta nuevo aviso.

La entereza de Florencia, la hija de Lucas Sugo, su mensaje de resiliencia y el recuerdo en redes

A lo largo de su tratamiento médico, la hija de Lucas Sugo había hecho partícipe a su comunidad sobre el proceso de resiliencia y aprendizaje que transitó desde que recibió el diagnóstico.

En marzo de este año, al cumplirse doce meses del inicio de la enfermedad, la joven compartió una sentida reflexión acompañada por fotografías junto a su padre, hermanos y afectos cercanos: «Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite. Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida y cómo te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único importante, la salud».

Bajo la premisa de vivir «un día a la vez», Florencia Sugo promovió activamente un mensaje enfocado en valorar el afecto cotidiano, instando a no postergar abrazos ni demostraciones de cariño. Durante los últimos meses, el propio cantante había aprovechado sus presentaciones públicas para solicitar cadenas de oración por la recuperación de la joven.