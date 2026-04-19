Turismo Pista del Valle-TC Neuquino: López y Becerra fueron los primeros ganadores del año

Las categorías de pista de la región tuvieron su primera fecha de la temporada 2026. Con un aceptable marco de público y una buena cantidad de máquinas, los victorias quedaron para Alejandro López (Clase 3), Germán González (Clase 2) y Fabricio Becerra (TC Neuquino).

El piloto de Plottier, Alejandro López, se quedó con la primera final del año de la Clase 3 del Turismo Pista del Valle. En la pista, terminó primero el zapalino Iván Eberle. Pero fue recargado con diez segundos por falsa largada y la victoria quedó en manos de López.

Tanto López como Eberle, habían sido los grandes protagonistas de la divisional durante todo el fin de semana. Aún así, Eberle estuvo un escalón arriba en cada salida a pista y se quedó con la pole position y la serie. En la final hizo lo propio y le sacó una gran diferencia a López. Sin embargo, con el recargo terminó reposicionado en el cuarto lugar, detrás de Mariano Semenov y Giuliano Scaiola, que finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

Buen inicio 58 los autos que participaron de las clasificaciones del sábado, entre todas las categorías. La cifra es auspiciosa, si se tiene en cuenta que la fecha más convocante del año 2025 reunió a sólo 51 máquinas.

La final no tuvo grandes emociones. Sin embargo, en las últimas vueltas se dio una interesante batalla por el segundo lugar entre López, Semenov y Scaiola. López logró mantener la posición, y el ajustado final les permitió a Semenov y Scaiola acercarse lo suficiente, para luego del recargo a Eberle, terminar subiéndose al podio.

Finalmente, la victoria fue para López, segundo quedó Mariano Semenov y tercero Giuliano Scaiola. Más atrás llegaron Eberle, Juan Cortina, Manuel Morón, Matías Rizzo, Sebastián Massa, Facundo Mena, Juan Lisaukas y Martin González. Abandonaron Barroso, Muñoz y Rossomanno.

Germán González festejó en la Clase 2

Otro que mostró un rendimiento impecable fue Germán González que se quedó con la final de la Clase 2. El oriundo de Choele Choel fue el más veloz tanto en la clasificación, como en la serie y la final. Tal fue su dominio, que en la final le sacó 34s271 a su escolta, Mariano Fioretti. Tercero quedó Matías Villalba, a 35s672. Detrás de ellos se encolumnaron el bicampeón Benjamín Zuain, Matías Tobio, Martín Soto, Matías Basso, Luciano García y César Bacigaluppe.

González hizo una largada perfecta, no dio tregua y se quedó con su segundo triunfo en la atractiva Clase 2. Su anterior halago había sido el 6 de julio de 2025.

Germán se llevó la victoria para Choele Choel. (Omar de los Santos)

Por último, en el TC Neuquino volvió a la victoria el bicampeón 2023-2024 de la divisional, Fabricio Becerra. Al igual que González en la Clase 2, dominó tanto la clasificación como la serie y la final. En la final, dominó de principio a fin y le sacó 9s739 a Omar Della Gáspera. Tercero quedó Claudio Sepúlveda. Más atrás llegaron Néstor Suane, Armando Colicigno y Martín Jara.

Becerra dominó a voluntad, desde la clasificación hasta la final. (Omar de los Santos)

La próxima fecha tendrá lugar entre el 15 y el 17 de mayo en el Autódromo de Centenario.

Todos los ganadores

Clase 3 TPV: Alejandro López

Clase 2 TPV: Germán González

TC Neuquino: Fabricio Becerra

TC Neuquino Pista: Francisco Falcon

Clase 1 1100: Lautaro Aragonés

Clase 1 600: Santiago Martínez

El público acompañó: No solo se incrementó el parque automotor. La decisión dirigencial de darla carácter gratuito a la entrada general tuvo su efecto y el autódromo de Roca mostró un marco acorde a las categorías regionales.