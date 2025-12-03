Úbeda planifica el partido ante Racing: ¿Ander Herrera lesionado?

Tras el trabajado triunfo ante Argentinos Juniors por 1-0, con gol de Ayrton Costa, Claudio Úbeda ya planifica la semifinal del Torneo Clausura ante Racing, que se disputará este domingo desde las 19:00 en La Bombonera.

En el partido ante el Bicho, Carlos Palacios pidió el cambio en el complemento por una molestia en el tobillo izquierdo, pero fue algo circunstancial y no lo afectará para lo que viene.

Por su parte, Edinson Cavani arrastra una molestia en el psoas desde hace varias semanas y actualmente juega con ese dolor. A pesar de entrenarse a la par del grupo, el cuerpo técnico no lo considera para ser titular, tanto por esa dolencia como para darle confianza a Milton Giménez.

En cuanto a Alan Velasco, el 8 de octubre de 2025 sufrió una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha durante un entrenamiento. La semana pasada volvió a trabajar con el grupo, pero no ingresó en la nómina de convocados para el último partido, ya que Úbeda planea llevarlo de a poco. Si lo considera necesario, podría ocupar un lugar en el banco ante Racing.

Por último, Ander Herrera sufrió una sobrecarga en el isquiotibial que lo marginó de los entrenamientos previos al duelo ante Argentinos, y por esa razón no ingresó desde el banco. El Vasco se entrena de manera diferenciada y hará todo lo posible para poder estar ante Racing.

Las bajas y altas de Racing

Racing llega con algunas bajas para el partido que definirá un pasaje a la final. En los cuartos de final, derrotó a Tigre por penales, con una brillante actuación de Facundo Cambeses, tras empatar 0-0 en los 120 minutos.

Sin embargo, no todo fue positivo para la Academia: Santiago Sosa y Gastón Martirena fueron expulsados en el tiempo suplementario, ambos por doble amarilla, y se perderán el clásico en La Bombonera.

Además, Santiago Solari salió reemplazado acusando un posible desgarro en el cuádriceps derecho. Finalmente, se confirmó que no se desgarró: tiene una sobrecarga muscular, por lo que podrá estar presente ante el Xeneize, aunque lo cuidarán y lo llevarán de a poco.

Uno que vuelve a estar disponible para Gustavo Costas es Marcos Rojo. El defensor sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda ante Newell’s el 16 de noviembre y se perdió dos partidos: River y Tigre. Ya recuperado, pudo entrenar con normalidad y formará parte del banco de suplentes.