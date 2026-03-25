Úbeda recupera jugadores: el exigente fixture que deberá afrontar Boca en abril

Ángel Romero y Tomás Belmonte ya están trabajando a la par del grupo en Boca Predio.

El Xeneize sabe que se le viene un mes exigente después del parón por fecha FIFA. En abril, el equipo de Claudio Úbeda deberá disputar siete partidos entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. En comparación, en marzo jugó apenas cuatro.

El primero de ellos será ante Talleres, aunque aún sin fecha confirmada. Boca pretende jugarlo el jueves 2 de abril, mientras que la T prefiere el sábado 4. El motivo por el que Juan Román Riquelme busca adelantar el encuentro es claro: el debut copero, ante Universidad Católica, será el martes 7, y la intención es que el equipo llegue con el descanso necesario.

El calendario no da respiro. El sábado 11 recibirá a Independiente y el martes 14 a Barcelona de Guayaquil, ambos en La Bombonera. Luego, afrontará tres partidos consecutivos como visitante: el Superclásico ante River el domingo 19 en el Monumental, la anteúltima fecha del Apertura frente a Defensa y Justicia en Varela (sin fecha confirmada) y el tercer compromiso de la fase de grupos de la Libertadores, contra Cruzeiro en Belo Horizonte el martes 28 de abril.

Además, en mayo cerrará su participación en el Grupo D de la máxima competencia continental y, en caso de avanzar, disputará los playoffs del Apertura.

Los jugadores que recuperó Úbeda

Para afrontar este calendario, es clave contar con un plantel amplio. En ese sentido, el Sifón recuperó futbolistas importantes que le darán aire a la rotación. Este miércoles por la mañana se reincorporaron Tomás Belmonte y Ángel Romero, ambos recuperados de sus desgarros.

Por su parte, Milton Giménez, quien fue operado de pubalgia a fines de enero, también trabaja a la par del grupo. El delantero se sumó la semana pasada y apunta a volver ante Talleres, al igual que Belmonte y Romero.

Distinta es la situación de Exequiel Zeballos: el Chango continúa con su recuperación y todo indica que podría sumar minutos en el debut por Libertadores frente al conjunto chileno.