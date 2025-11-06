Paredes y Quintero hablaron en conferencia de prensa en la previa del Superclásico

Este jueves se realizó la clásica conferencia de prensa antes del Superclásico, que se disputará en La Bombonera el próximo domingo a las 16:30. Solo a tres días de un duelo decisivo, Leandro Paredes y Juan Fernando Quintero respondieron todo tipo de consultas y dejaron frases que van a dar que hablar.

El primero en hablar fue el campeón del mundo, tras ser consultado sobre la importancia del partido: «Es especial, es importantísimo, seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de que me ha tocado jugar importantes, pero lo que conlleva el superclásico, para la gente, para nosotros«.

Luego, el enganche colombiano se refirió al mal momento que atraviesa River pero remarcó que es una buena chance para reivindicarse: «Sabemos que la actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero es el momento para dar un golpe en la mesa y qué mejor oportunidad que esta».

«En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador»

Mas adelante, Quintero le hizo frente a un periodista que insinuó que el plantel de River le soltó la mano a Gallardo: «eso es percepción de cada quien. En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Creo que si estamos en River es porque él nos escogió para venir y son momentos que pasa el fútbol. Sería una falta de respeto tener ese tipo de mentalidad«.

Además, opinó tras la renovación del DT: «El apoyo al entrenador es grandísimo. En los momentos duros se ve el apoyo real«. Luego, aclaró que «es momento para nosotros de demostrar realmente lo que es el respaldo y lo que queremos«.

También volvió a dejar en claro que el Superclásico es un partido aparte: «Cuando no se dan los resultados, se sacan muchas conclusiones y se tienen dudas de muchos jugadores, pero hay que dejar esto atrás«.

Paredes: la posibilidad de clasificar a la Libertadores y el mal momento de River

Boca tiene una increíble chance el próximo domingo: si derrota a River regresará a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de tres años de ausencia y dejará muy comprometida la clasificación del Millonario a la próxima cita continental.

En la conferencia de prensa, Paredes se refirió a esta gran posibilidad: «Es un partido, no solo muy importante por ser un clásico, sino por lo que lleva poder ganar. Nos clasifica a la próxima Libertadores, que es uno de los objetivos que tenemos, así que poder hacerlo el domingo y frente a un rival como River sería algo grandioso«.

También le preguntaron sobre el mal momento de River y rápidamente esquivó el tema: «Lo que pase del otro lado es problema de ellos y no soy quién para hablar del otro club».