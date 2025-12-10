Úbeda seguiría en Boca en 2026: ¿se agrega un integrante a su cuerpo técnico?

El plantel de Boca tuvo este martes el último entrenamiento antes del inicio de la pretemporada. Fue una práctica en el gimnasio que, a su vez, sirvió para un reencuentro entre el entrenador y sus jugadores. Leandro Paredes se disculpó con Claudio Úbeda por los gestos que realizó luego de la sustitución de Exequiel Zeballos por Alan Velasco, y el Sifón también hizo un mea culpa por la eliminación ante Racing.

Aún no se concretó la reunión entre Juan Román Riquelme y el exdefensor de la Academia, pero todo indica que Úbeda seguirá en su cargo la próxima temporada. Cuando Miguel Russo llegó al club de la Ribera, firmó un contrato hasta junio de 2026. Resta definir si Úbeda continuará como entrenador principal hasta ese mismo plazo o si habrá una extensión del vínculo.

El colombiano Juvenal Rodríguez es el único ayudante de Úbeda y es probable que Riquelme le proponga sumar un integrante más al cuerpo técnico. Ese nuevo miembro podría ser alguien del club.

El Sifón dirigió ocho partidos como DT principal: ganó seis y perdió dos. Su continuidad hasta 2026 parecía una fija por los resultados obtenidos, más allá del rendimiento del equipo, pero su actuación en las semifinales del Clausura hizo que gran parte de la hinchada perdiera confianza en él.

De todas formas, el presidente no parece haber cambiado de postura y le valora su manejo de grupo y la simpleza de su mensaje.