Lionel Scaloni sumó una nueva medalla en 2026, pero lejos del banco de la Selección Argentina. El oriundo de Pujato completó los 110 kilómetros del Gran Fondo de los Siete Lagos, se subió al podio en su categoría y consiguió la clasificación al Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se realizará en Francia.

El oriundo de Pujato completó el recorrido en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos y obtuvo el tercer puesto en la categoría M45-49. La clasificación tuvo como ganador a Juan Carlos Tarifa, con un tiempo de 2:51:26, mientras que Claudio Arone finalizó segundo, apenas tres segundos antes que el entrenador de la Albiceleste, con 2:51:51.

El DT argentino se colgó la medalla de bronce en el Gran Fondo de los Siete Lagos.

Con el dorsal 897, el Gringo se metió entre los tres mejores de su categoría y obtuvo el pasaje al Mundial de Gran Fondo 2027, que tendrá como escenario la región de Alta Saboya, en Francia.

La 15ª edición del Gran Fondo de los Siete Lagos por primera vez integró el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como competencia clasificatoria para el Mundial de Gran Fondo.

La presencia del DT campeón del mundo, acompañado por integrantes de su cuerpo técnico, fue uno de los atractivos de la prueba, que convocó a cerca de 2.500 ciclistas de distintos puntos de Argentina y del exterior.

No es la primera vez que Scaloni participa de esta tradicional competencia en la Patagonia. El entrenador ya había formado parte del Gran Fondo de los Siete Lagos en 2024 y este año regresó a la cordillera neuquina para completar nuevamente el desafío.

La prueba unió San Martín de los Andes y Villa La Angostura, dos de los principales escenarios turísticos de Neuquén. Los ciclistas recorrieron 110 kilómetros por la Ruta Nacional 40.